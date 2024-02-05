"Державний оператор тилу" оголосив про початок закупівлі продуктів для ЗСУ за новим механізмом

Державне підприємство "Державний оператор тилу" оголосив перші тендери у системі Prozorro на закупівлю продуктів харчування для ЗСУ.

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Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що поставки харчування стартують вже з квітня.

"Тендери оголошені в системі Prozorro на постачання в 11 секторів. Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання", - повідомили у Міноборони.

Тендери оголосили в наступних секторах:

Вінницька - Хмельницька - Житомирська – Київська;

Волинська - Рівненська – Житомирська;

Дніпропетровська - Полтавська - Донецька – Запорізька;

Житомирська - Київська - Чернігівська - Вінницька – Черкаська;

Закарпатська - Львівська - Івано-Франківська;

Запорізька - Дніпропетровська – Херсонська;

Львівська - Івано-Франківська – Тернопільська;

Миколаївська - Херсонська - Одеська – Кіровоградська;

Харківська - Донецька - Сумська - Луганська – Полтавська;

Черкаська - Кіровоградська - Вінницька – Київська;

Чернівецька - Івано-Франківська – Тернопільська.

Про ДП "Державний оператор тилу"

ДП "Державний оператор тилу" – це нова структура, на яку Міноборони поклало функцію закупівлі нелетальних потреб ЗСУ. Вона почала роботу з грудня 2023 року.

"З грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство "Державний оператор тилу". Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал", – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Раніше правила закупівель, самі закупівлі та контроль закупівельного процесу і якості були зосереджені безпосередньо в одному департаменті Міноборони, однак це створювало корупційні ризики. Нова команда Міністерства оборони на чолі з Рустемом Умєровим після низки перевірок ухвалила рішення розформувати згаданий департамент, а його функції розділити між різними структурами.

Яйця по 17 гривень: як скандал змінив закупівлі харчів

Наприкінці січня 2023 року Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У Міноборони спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.

Фото: ua.depositphotos.com