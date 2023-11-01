Закупівлею харчів для ЗСУ займеться нове держагентство: названо дату

Міністерство оборони України передасть закупівлі харчів для військових новому держагентству "Державний оператор тилу". Агентство займатиметься цим із грудня поточного року.

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков, передає "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що 1 листопада Міноборони оголосило торги на закупівлю продовольства для Збройних сил України. Цього разу їх оголошено не на пів року, а на три місяці, тобто з січня по березень включно.

У правилах для цих торгів запроваджено зміни, які спрямовані на те, щоб не було перебоїв у постачанні їжі, й на унеможливлення корупції.

"З грудня цього року всіма закупівлями Міністерства оборони України займатиметься агентство "Державний оператор тилу". Це наш новий інструмент у закупівлях, який повністю візьме на себе весь функціонал", – сказав Кліменков.

За його словами, співробітники агентства аналізуватимуть ринок, ціни, спілкуватимуться з постачальниками напряму, оцінюватимуть їх і аналізуватимуть роботу.

"Вони вже зараз вивчають ринок і готуються. Агентство закупівель на повну, як я вже зазначив, запрацює з 1 грудня. На сьогодні де-факто вони вже формують команду", – розповів чиновник.

Кліменков додав, що найближчим часом Кабінет міністрів має ухвалити дві постанови, після чого "де-юре на 100% агентство закупівель із тилу запрацює".

Яйця по 17: як скандал змінив закупівлі харчів?

Наприкінці січня Міністерство оборони потрапило в скандал із закупівлями харчів для військових за завищеними цінами. Видання ZN.ua повідомило, що відомство закупило, зокрема, яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22-35 грн за кілограм. Загальна сума угоди перевищила 13 млрд гривень.

У Міноборони спочатку називали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і грозили звернутися до СБУ.

Пізніше тодішній міністр оборони Олексій Резніков публічно визнав провал роботи управління з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони. У самому міністерстві провели кадрові зміни, а згодом на тлі цього та іншого скандалів у відставку пішов і сам Резніков.

Наприкінці квітня в системі Prozorro запровадили механізм для звітування про незбройні оборонні закупівлі. Таким чином оборонні замовники почали звітувати про закупівлі, які стосуються, наприклад, харчування, речового майна та пального. Ідеться про замовлення на суму від 200 тис. грн – для товарів і послуг, і від 1,5 млн грн – для робіт.

Законодавством було передбачено, що оборонні замовники та військові частини мають публікувати звіти в Prozorro протягом робочих 10 днів із дня підписання контракту.