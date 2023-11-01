Закупкой продовольствия для ВСУ займется новое госагентство: названа дата

Министерство обороны Украины передаст закупки продовольствия для военных новому госагентству "Государственный оператор тыла". Агентство будет заниматься этим с декабря текущего года.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что 1 ноября Минобороны объявило торги по закупке продовольствия для Вооруженных сил Украины. На этот раз они объявлены не на полгода, а на три месяца, то есть с января по март включительно.

В правилах для этих торгов введены изменения, направленные на то, чтобы не было перебоев в поставках пищи, и на невозможность коррупции.

"С декабря этого года всеми закупками Министерства обороны Украины будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла". Это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал", – сказал Клименков.

По его словам, сотрудники агентства будут анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, оценивать их и анализировать работу.

"Они уже сейчас изучают рынок и готовятся. Агентство закупок по полной, как я уже отметил, заработает с 1 декабря. На сегодняшний день де-факто они уже формируют команду", – рассказал чиновник.

Клименков добавил, что в ближайшее время Кабинет министров должен принять два постановления, после чего "де-юре на 100% агентство закупок с тыла заработает".

Яйца по 17: как скандал сменил закупки продовольствия?

В конце января Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22-35 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.

В Минобороны сначала называли информацию в СМИ такой, которая имеет признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.

Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом Министерстве провели кадровые изменения, а впоследствии на фоне этого и других скандалов в отставку пошел и сам Резников.

В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчетности о неоружейних оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.

Законодательством было предусмотрено, что оборонные заказчики и воинские части должны публиковать отчеты в Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта.