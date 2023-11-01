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Закупкой продовольствия для ВСУ займется новое госагентство: названа дата
Министерство обороны Украины передаст закупки продовольствия для военных новому госагентству "Государственный оператор тыла". Агентство будет заниматься этим с декабря текущего года.
Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, передает "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что 1 ноября Минобороны объявило торги по закупке продовольствия для Вооруженных сил Украины. На этот раз они объявлены не на полгода, а на три месяца, то есть с января по март включительно.
В правилах для этих торгов введены изменения, направленные на то, чтобы не было перебоев в поставках пищи, и на невозможность коррупции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"С декабря этого года всеми закупками Министерства обороны Украины будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла". Это наш новый инструмент по закупкам, который полностью возьмет на себя весь функционал", – сказал Клименков.
По его словам, сотрудники агентства будут анализировать рынок, цены, общаться с поставщиками напрямую, оценивать их и анализировать работу.
"Они уже сейчас изучают рынок и готовятся. Агентство закупок по полной, как я уже отметил, заработает с 1 декабря. На сегодняшний день де-факто они уже формируют команду", – рассказал чиновник.
Клименков добавил, что в ближайшее время Кабинет министров должен принять два постановления, после чего "де-юре на 100% агентство закупок с тыла заработает".
Яйца по 17: как скандал сменил закупки продовольствия?
В конце января Министерство обороны попало в скандал с закупками продовольствия для военных по завышенным ценам. Издание ZN.ua сообщило, что ведомство закупило, в частности, яйца по 17 грн за штуку и картофель по 22-35 грн за килограмм. Общая сумма сделки превысила 13 млрд гривен.
В Минобороны сначала называли информацию в СМИ такой, которая имеет признаки умышленных манипуляций и вводит в заблуждение, и грозили обратиться в СБУ.
Позже тогдашний министр обороны Алексей Резников публично признал провал работы управления по предотвращению и выявлению коррупции Минобороны. В самом Министерстве провели кадровые изменения, а впоследствии на фоне этого и других скандалов в отставку пошел и сам Резников.
В конце апреля в системе Prozorro ввели механизм для отчетности о неоружейних оборонных закупках. Таким образом, оборонные заказчики начали отчитываться о закупках, которые касаются, например, питания, вещевого имущества и горючего. Речь идет о заказе на сумму от 200 тыс. грн – для товаров и услуг, и от 1,5 млн грн – для работ.
Законодательством было предусмотрено, что оборонные заказчики и воинские части должны публиковать отчеты в Prozorro в течение 10 рабочих дней со дня подписания контракта.