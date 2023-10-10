Экс-замминистра обороны Шаповалов получил еще одно подозрение - из-за закупки бронежилетов

Государственное бюро расследований сообщило бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Богдану Хмельницкому о подозрении в растрате более 250 миллионов гривен государственных средств, выделенных на закупку бронежилетов.

Как отмечают в ГБР и Офисе генерального прокурора, это еще один эпизод разоблаченных незаконных схем экс-чиновников, общий объем которых составляет 1,4 миллиарда гривен. По данным следствия, чиновники, отвечавшие за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, заказали за границей средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества.

При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией министерства процедура контроля за качеством товара. Отмечается, что чиновники принуждали подчиненных принимать некачественную продукцию на военные склады. В результате ВСУ получили бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни.

Согласно выводам экспертиз, эта амуниция не отвечает требованиям IV класса бронежилетов и не может должным образом защитить украинских военнослужащих. Более того, экс-чиновники не только проигнорировали необходимость надлежащего контроля качества продукции, но и закупали ее по завышенным ценам.

Сейчас им вменяют растрату средств путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой лиц (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса). Подозреваемые находятся под стражей.

Напомним, что в начале февраля экс-замминистра было сообщено о подозрении в препятствовании деятельности военных (часть 1 статьи 114-1 УК). Речь идет о лоббировании им заключения договоров о поставках также некачественной амуниции для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен.

Отметим, что перед этим Шаповалова уволили с должности после проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных. Впрочем, уже тогда отмечалось, что он способствовал заключению договоров о поставках не только продовольствия для военных по завышенным ценам, но и бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен.