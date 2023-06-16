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Закупки в Минобороны: экс-замминистра получил от СБУ новое подозрение из-за растраты 1 миллиарда
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса бывшему заместителю министра обороны и экс-руководителю департамента государственных закупок этого ведомства, разоблаченным на коррупционной деятельности.
Как говорится в сообщении спецслужбы, должностные лица оказались причастны к хищению бюджетных средств на закупках бронежилетов и зимней формы для подразделений Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на фронте.
По данным следствия, незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 миллиарда гривен. Организовали должностные лица махинацию в начале марта 2022 года. Для ее реализации они осуществили закупку у иностранной фирмы почти 3 тысяч бронежилетов более чем на 130 миллионов гривен.
При этом более 100 миллионов из этой суммы были присвоены участниками сделки: товароведческая экспертиза, инициированная СБУ, установила, что реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 миллионов гривен. Более того, оказалось, что приобретенные бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также установлено, что организаторы схемы провели закупку оптовой партии некачественных зимних курток и брюк для военных на общую сумму 900 миллионов гривен, которые в действительности не отвечают требованиям использования в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.
В ходе обысков по месту работы и проживания фигурантов была обнаружена документация и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности.
Им сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и по части 2 статьи 28, части 1 статьи 114-1 УК (препятствование законной деятельности военных группой лиц по предварительному сговору).
Оба фигуранта уже находятся под стражей по подозрению в подобных преступлениях. Так, экс-замминистра обороны ранее получил еще одно подозрение по той же статье 114-1 за причастность к закупкам продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции. В свою очередь, указано, что экс-руководитель департамента находится под стражей по материалам СБУ еще с февраля текущего года.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса генерального прокурора. Кроме того, сообщается, что в настоящее время инициирована замена приобретенных по этой схеме некачественных средств защиты для военнослужащих.
СБУ не называет прямо фамилии фигурантов, но напомним, что 1 февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении по статье 114-1 бывшему уже заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, которого перед этим уволили с должности после проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.
При этом тогда уже отмечалось, что он способствовал заключению договоров о поставках не только продуктов для военных по завышенным ценам, но и бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен.
В свою очередь, закупочный департамент возглавлял Богдан Хмельницкий, которого уволили тогда же из-за скандала с закупкой продовольствия по завышенным ценам. Оба фигуранта впоследствии были арестованы.