Закупки в Минобороны: экс-замминистра получил от СБУ новое подозрение из-за растраты 1 миллиарда

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса бывшему заместителю министра обороны и экс-руководителю департамента государственных закупок этого ведомства, разоблаченным на коррупционной деятельности.

Как говорится в сообщении спецслужбы, должностные лица оказались причастны к хищению бюджетных средств на закупках бронежилетов и зимней формы для подразделений Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи на фронте.

По данным следствия, незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 миллиарда гривен. Организовали должностные лица махинацию в начале марта 2022 года. Для ее реализации они осуществили закупку у иностранной фирмы почти 3 тысяч бронежилетов более чем на 130 миллионов гривен.

При этом более 100 миллионов из этой суммы были присвоены участниками сделки: товароведческая экспертиза, инициированная СБУ, установила, что реальная рыночная стоимость этих средств защиты составляет всего 25 миллионов гривен. Более того, оказалось, что приобретенные бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты.

Фото: СБУ

Также установлено, что организаторы схемы провели закупку оптовой партии некачественных зимних курток и брюк для военных на общую сумму 900 миллионов гривен, которые в действительности не отвечают требованиям использования в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

В ходе обысков по месту работы и проживания фигурантов была обнаружена документация и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности.

Им сообщено о подозрении по части 5 статьи 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и по части 2 статьи 28, части 1 статьи 114-1 УК (препятствование законной деятельности военных группой лиц по предварительному сговору).

Оба фигуранта уже находятся под стражей по подозрению в подобных преступлениях. Так, экс-замминистра обороны ранее получил еще одно подозрение по той же статье 114-1 за причастность к закупкам продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции. В свою очередь, указано, что экс-руководитель департамента находится под стражей по материалам СБУ еще с февраля текущего года.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Офиса генерального прокурора. Кроме того, сообщается, что в настоящее время инициирована замена приобретенных по этой схеме некачественных средств защиты для военнослужащих.

СБУ не называет прямо фамилии фигурантов, но напомним, что 1 февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении по статье 114-1 бывшему уже заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову, которого перед этим уволили с должности после проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.

При этом тогда уже отмечалось, что он способствовал заключению договоров о поставках не только продуктов для военных по завышенным ценам, но и бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ низкого качества на общую сумму более 1 миллиарда гривен.

В свою очередь, закупочный департамент возглавлял Богдан Хмельницкий, которого уволили тогда же из-за скандала с закупкой продовольствия по завышенным ценам. Оба фигуранта впоследствии были арестованы.