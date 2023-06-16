Закупівлі в Міноборони: ексзаступник міністра отримав від СБУ нову підозру через розтрату 1 мільярда

Служба безпеки України повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу колишньому заступнику міністра оборони та екскерівнику департаменту державних закупівель цього відомства, викритим на корупційній діяльності.

Як ідеться у повідомленні спецслужби, посадовці виявилися причетними до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів Збройних сил України, які виконують бойові завдання на фронті.

За даними слідства, незаконна діяльність фігурантів, завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 мільярда гривень. Організували посадовці оборудку на початку березня 2022 року. Для її реалізації вони здійснили закупівлю в іноземної фірми майже 3 тисяч бронежилетів на понад 130 мільйонів гривень.

При цьому більше 100 мільйонів із цієї суми були привласнені учасниками махінації: товарознавча експертиза, ініційована СБУ, встановила, що реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 мільйонів гривень. Більше того, виявилося, що придбані бронежилети не відповідають заявленому класу захисту.

Фото: СБУ

Також встановлено, що організатори схеми провели закупівлю оптової партії неякісних зимових курток і штанів для військових на загальну суму 900 мільйонів гривень, яке насправді не відповідає вимогам використання в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів було виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності.

Їм повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 КК (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та за частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114-1 КК (перешкоджання законній діяльності військових формувань групою осіб за попередньою змовою).

Наразі обидва фігуранти вже знаходяться під вартою за підозрою у схожих злочинах. Так, ексзаступник міністра оборони раніше отримав ще одну підозру за тією ж статтею 114-1 за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції. В свою чергу, вказано, що ексочільник департаменту знаходиться під вартою за матеріалами СБУ ще з лютого поточного року.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора. Крім того, повідомляється, що наразі ініційовано заміну придбаних через оборудку неякісних засобів захисту для військовослужбовців.

СБУ не називає прямо прізвища фігурантів, але нагадаємо, що 1 лютого Державне бюро розслідувань повідомило про підозру за статтею 114-1 колишньому вже заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову, якого перед цим звільнили з посади після перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових.

При цьому тоді ж вже зазначалося, що він сприяв укладенню договорів про постачання не тільки продуктів для військових за завищеними цінами, а й бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

В свою чергу, закупівельний департамент очолював Богдан Хмельницький, якого звільнили тоді ж через скандал з закупівлею харчів за завищеними цінами. Обидвох фігурантів згодом заарештували.