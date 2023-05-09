Кабмін дозволив публікувати дані тендерів на закупівлю харчів для армії

Кабінет міністрів дозволив проводити закупівлі харчів для особового складу Збройних сил України за процедурою, що не передбачає утаємничення конкретного предмету закупівлі.

Як повідомляють пресслужба уряду та його представник в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни до особливостей здійснення оборонних закупівель під час дії воєнного стану Кабмін, затверджених у листопаді 2022 року, уряд схвалив на засіданні 9 травня.

Таким чином, оборонні закупівлі будуть розділені на дві групи. До першої належатимуть закупівлі продуктів харчування, послуг із забезпечення комплектами продуктів харчування, послуг щодо забезпечення харчуванням та послуг з організації харчування для військових.

Кабмін затвердив порядок визначення предмета закупівлі в таких випадках та перелік інформації (орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок), яка має включатися до оголошення замовника про закупівлю харчів та послуг харчування.

Передбачено можливість придбання державними замовниками зазначених товарів, робіт і послуг як через електронну систему закупівель, так і в порядку спрощених закупівель, визначених законом про публічні закупівлі. При цьому в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи.

Натомість до другої категорії відносяться закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин, а також послуг із їх розроблення, ремонту та модернізації. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою.

Нагадаємо, що питання необхідності оприлюднення даних про закупівлі харчів Міністерством оборони виникло раніше через корупціний скандал довкола продуктів для військових, які, як виявилося з даних витоку засекреченої інформації у ЗМІ, воно купляло за цінами у двічі-тричі вищими, ніж у магазинах.

Він призвів до звільнення заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова, а також очільника закупівельного департаменту Богдана Хмельницького. Пізніше вони були заарештовані. Скандал загрожував відставкою і міністру оборони Олексію Резнікову, однак наразі він зберіг посаду. Чиновник при цьому заявляв, що вручені його підлеглив підозри не стосуються закупівель харчів, які викликали скандал.

Зазначимо, що після нього, в лютому, Рада прийняла закон, що передбачає оприлюднення в системі Prozorro цін, за якими оборонні замовники купують товари і послуги для забезпечення армії, а також публікацію звітів про оборонні закупівлі, які не були оприлюднені з 24 лютого 2022 року.