"Загроза для оборони країни": В уряді Польщі висловилися проти ширококолійної залізниці з України до Гданська

Польські урядовці виступають проти ідеї прокладання залізничної колії шириною 1520 мм з України до Гданська, вбачаючи в цьому ризики для обороноздатності країни.

Про це повідомляє видання latifundist.

У 2022-2023 роках українська сторона неодноразово пропонувала Варшаві побудувати таку залізницю під час міжурядових переговорів та у письмовій формі. Втім, у липні 2022 року експертний звіт виявив низку загроз від цього проєкту.

"Найголовнішою загрозою, однак, є негативний вплив ширококолійного сполучення з Гданськом на стратегію оборони країни", — розповіла Анна Шуманська, речниця Міністерства інфраструктури.

Міністерство вважає недоцільним запровадження в Польщі залізничної колії російсько-білоруського стандарту. Натомість можливе нарощування перевезень українського зерна вже існуючою залізничною мережею загальноєвропейської ширини за допомогою спеціалізованих вагонів.

Ризики для національної безпеки вбачає і генерал у відставці Ярослав Крашевський. За його словами, протягування до кордонів НАТО залізниці ширини 1520 мм - погана ідея, оскільки ворожі служби намагатимуться вберегти її для подальшого використання.

"Я повністю згоден із твердженням, що будівництво таких колій у Польщі було б загрозою для нашої оборонної стратегії", — каже Ярослав Крашевський, генерал у відставці, колишній начальник ракетно-артилерійських військ і директор Бюро національної безпеки.

Водночас Даріуш Шимвіч з Польсько-української господарчої палати наголошує, що в євроінтеграційному курсі Україні варто адаптуватися до європейських залізничних стандартів.

Інвестори готові профінансувати будівництво широкої колії

3 квітня стало відомо, що українські інвестори готові профінансувати будівництво ширококолійної залізниці до портів Гданськ у Польщі та Клайпеда в Литві, створення якої сприятиме транспортуванню українського зерна та дасть Польщі можливість отримувати прибуток від його транзиту.

Тогочасний міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський зазначив, що якщо буде побудована широка колія від українського кордону до Гданська, то українські компанії гарантуватимуть обсяги перевезень на цьому маршруті протягом наступних 10 років.

Що стосується спеціальних вагонів, про які говорить Мінінфраструктури Польщі, ймовірно, йдеться про створений Україною новий вагон-хопер призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів і пристосований як до 1520 мм, української колії так і до 1435 мм європейської. Його конструкція максимально враховує вимоги для перевезення аграрної продукції, а технічні характеристики забезпечують оптимальне співвідношення обʼєму та ваги.

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