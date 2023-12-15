"Укрзалізниця" створила перший вагон-зерновоз, пристосований і до української, і до європейської колії (ВІДЕО)

"Укрзалізниця" на власних потужностях збудувала зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень коліями шириною як 1520 мм, так і 1435 мм. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

Новий вагон-хопер моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Більшість комплектуючих і матеріалів для нього – вітчизняного виробництва.

Як вказують в УЗ, конструкція вагона максимально враховує вимоги для перевезення аграрної продукції, а його технічні характеристики забезпечують оптимальне співвідношення обʼєму та ваги.

Крім того, оскільки новий вагон-зерновоз відповідає вимогам, що діють на інфраструктурі країн Європейського союзу, його використання дозволить знизити вартість логістики та спростити процедуру узгодження міжнародних залізничних перевезень.

Вагон має вантажопідйомність 70 тонн; об’єм кузова 104 кубічних метри; габарит 02-ВМ; п'ять завантажувальних люків та шість розвантажувальних; його конструкційна швидкість становить 120 км/год.

"Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати кількісно та якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях УЗ, який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 мм країн ЄС. Далі такі вагони плануємо поставити на серійне виробництво", – зазначив голова правління УЗ Євген Лященко.

Нагадаємо також, що наприкінці вересня "Укрзалізниця" домовилася з американською девелоперською компанією DAI Global про сприяння зерновому експорту в напрямку Євросоюзу, зокрема ремонту та відновлення вагонів-хоперів та придбанні локомотивів, що перевозять вагони із зерном.