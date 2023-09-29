"Укрзалізниця" домовилася з американською DAI Global про сприяння зерновому експорту в напрямку ЄС

"Укрзалізниця" та американська девелоперська компанія DAI Global LLC підписали меморандум щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги "Економічна підтримка України", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Як ідеться у повідомленні української держкомпанії, він передбачає розвиток експорту українського зерна залізничним транспортом.

"Посилюємо велику спільну роботу з розбудови залізничної зернової логістики Україна - ЄС разом з нашими партнерами - Проєктом USAID. Наше спільне завдання — збільшення експорту зерна шляхом розробки рішень, які допоможуть підвищити та продемонструвати ефективність і рентабельність залізничної експортної логістики України", - наголосив голова правління УЗ Євген Лященко.

Зокрема, такими рішеннями меморандум визначає підтримку в ремонті та відновленні вагонів-зерновозів (хоперів) та придбанні локомотивів, що перевозять вагони із зерном, зменшення витрат на транспортування зерна шляхом покращення транскордонного співробітництва щодо транспортних зборів та правил, спільних дій, які зменшують витрати та підвищують ефективність процесів зважування та сканування вантажів, а також вдосконалення перевантажувального обладнання.

Також серед них - надання комплексних послуг з проєктування й будівництва на пріоритетних пунктах перетину кордону та інші напрямки й проєкти, що за згодою учасників меморандуму дозволять збільшити можливості України та її залізничної мережі для експорту аграрної продукції.

У рамках проєкту DAI Global працюватиме над підтримкою відновлення та розвитку інфраструктури країни й інфраструктури окремих галузей економіки України, насамперед галузі залізничного транспорту.

Це може включати, серед іншого, модернізацію інфраструктури пунктів перетину кордону, закупівлю маневрових локомотивів, обладнання для зважування та моніторингу перевезень вантажів, з акцентом на зернові культури.

Також компанія сприятиме та надаватиме підтримку в залученні додаткового фінансування, у тому числі від міжнародних фінансових організацій, для реалізації інфраструктурних проєктів.

Нагадаємо також, що у вересні "Укрзалізниця" та дочірня компанія Австрійських федеральних залізниць Rail Cargo Austria домовилися про спільну роботу з розвитку інтермодального залізничного сполучення між двома країнами. Зокрема, в УЗ цікавляться можливістю перевезення зерна власними зерновозами через Словаччину та Угорщину.