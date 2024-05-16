Зеленський наклав вето на закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про право роботодавця на звільнення свого працівника за неінформування про зв'язки з фізичними особами, які перебувають у РФ і в окупації.

Про це інформує "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією, оприлюдненою в картці відповідного законопроєкту №7731 на сайті Верховної Ради, президент надав пропозиції до законопроєкту, які направлено на розгляд до профільного комітету.

Зеленський пропонує ВР виключити норму про право звільняти співробітників, які не поінформували про зв'язки з особами, що перебувають на території країни-агресора або в окупації. Президент вважає, що такий підхід не відповідає Конституції України, бо використане у законі формулювання "зв’язки із фізичними особами" не має чіткого правового визначення.

На думку Зеленського, працівник може не володіти інформацією про місце постійного проживання (перебування, реєстрації) "фізичних осіб, з якими він має звʼязки".

Президент зазначив, що виявленням фактів колабораційної та іншої діяльності, що загрожує національній безпеці України, вже займається система державних органів, тому ці питання у відображеній у законі редакції не можуть бути віднесені до компетенції роботодавця. Ці норми він пропонує виключити із закону.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада встановила додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Проголосувавши в другому читанні за відповідний закон, Рада унеможливила роботу колаборантів на підприємствах стратегічного значення та об’єктах критичної інфраструктури.

Введення поняття правил поведінки на підприємстві

Повідомляється, що в чинне законодавство ввели поняття "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації", як додаткової складової правил внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно з нововведенням, правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:

надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України (ТОТ);

зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.

"Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури, є, відповідно до положень закону, обов’язковим", - зауважили у Верховній Раді.

Працівника можуть звільнити за порушення правил поведінки

Своїм рішенням Верховна Рада також надала відповідним роботодавцям право розірвати трудовий договір з особою, у разі якщо:

законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;

працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

Водночас Законом унормовано можливість відсторонення працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури.

Зазначається, що цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.