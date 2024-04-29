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Комітет ВР: звільнення робітників за колабораціонізм відбуватиметься за згодою профспілок
Розроблені урядом детальні правила щодо звільнення працівників за колабораціонізм обов’язково будуть погоджуватися з Асоціацією роботодавців України та профспілками.
Про це повідомив народний депутат, член Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.
Нардеп нагадав, що прийнятий Верховною Радою законопроєкт №7731 надає додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм. Наразі у Кабінету Міністрів є три місяці на те, щоб розробити детальні правила.
Тарасенко пояснив, що в умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства. Особливо актуальним це є для підприємств критичної інфраструктури.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"В ухваленому законопроєкті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству чи країні", - зазначив політик.
Він додав, що розроблені урядом детальні правила обов’язково будуть погоджуватися з Асоціацією роботодавців України та профспілками.
"Ми передбачили, що звільнення колаборантів може відбуватися виключно за згодою профспілок. Дуже важливо, що в цьому питанні нам потрібно шукати баланс між державними інтересами та забезпеченням прав людини", - наголосив народний депутат.
Введення поняття правил поведінки на підприємстві
Нагадаємо, в чинне законодавство ввели поняття "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації", як додаткової складової правил внутрішнього трудового розпорядку.
Згідно з нововведенням, правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:
- надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України (ТОТ);
- зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.
"Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури, є, відповідно до положень закону, обов’язковим", - зауважили у Верховній Раді.
Працівника можуть звільнити за порушення правил поведінки
Своїм рішенням Верховна Рада також надала відповідним роботодавцям право розірвати трудовий договір з особою, у разі якщо:
- законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;
- працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.
Водночас Законом унормовано можливість відсторонення працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури.
Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.