Комітет ВР: звільнення робітників за колабораціонізм відбуватиметься за згодою профспілок

Розроблені урядом детальні правила щодо звільнення працівників за колабораціонізм обов’язково будуть погоджуватися з Асоціацією роботодавців України та профспілками.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко.

Нардеп нагадав, що прийнятий Верховною Радою законопроєкт №7731 надає додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм. Наразі у Кабінету Міністрів є три місяці на те, щоб розробити детальні правила.

Тарасенко пояснив, що в умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства. Особливо актуальним це є для підприємств критичної інфраструктури.

"В ухваленому законопроєкті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству чи країні", - зазначив політик.

Він додав, що розроблені урядом детальні правила обов’язково будуть погоджуватися з Асоціацією роботодавців України та профспілками.

"Ми передбачили, що звільнення колаборантів може відбуватися виключно за згодою профспілок. Дуже важливо, що в цьому питанні нам потрібно шукати баланс між державними інтересами та забезпеченням прав людини", - наголосив народний депутат.

Введення поняття правил поведінки на підприємстві

Нагадаємо, в чинне законодавство ввели поняття "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації", як додаткової складової правил внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно з нововведенням, правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:

надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України (ТОТ);

зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.

"Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури, є, відповідно до положень закону, обов’язковим", - зауважили у Верховній Раді.

Працівника можуть звільнити за порушення правил поведінки

Своїм рішенням Верховна Рада також надала відповідним роботодавцям право розірвати трудовий договір з особою, у разі якщо:

законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;

працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

Водночас Законом унормовано можливість відсторонення працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури.

Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.