Верховна Рада ухвалила важливий закон про пенсії українців, які працювали за кордоном

Сьогодні, 25 квітня, Верховна Рада ухвалила у цілому закон про пропорційне обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Зміни стосуються понад двох мільйонів пенсіонерів: майбутніх і діючих.

За прийняття в цілому законопроєкту № 9453 проголосували 303 депутати.

Які проблеми вирішує закон

Як повідомляють в Мінсоцполітики, законопроєкт вирішує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій, які виникли в наших громадян через початок повномасштабної російської агресії.

Адже після широкомасштабного вторгнення РФ Україна розірвала дипломатичні відносини з країною-агресором. Контакти та документообіг між державними установами у тому числі. Тому обмін документами, які засвідчують тривалість трудового стажу та суми заробітку - неможливий.

Як наслідок, українці, які переїхали до України з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей, не могли виконати вимогу діючого до сьогодні вимогу закону – підтвердити, що вони не отримують пенсію від пенсійних органів РФ, і відповідно, отримати призначення пенсії в Україні.

Крім того, РФ і Україна вийшли з Угоди між державами-учасницями СНД про гарантії прав громадян цих країн щодо пенсійного забезпечення. У зв’язку з цим українці, які частину свого професійного життя працювали в РФ, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, втратили можливість включати періоди такої роботи в свій страховий стаж в Україні.

"Це, в свою чергу, призводило до зменшення їхніх пенсійних прав, і, відповідно, розмірів пенсії (або взагалі позбавляло право на призначення пенсії)", - пояснюють в Мінсоцполітики.

Що змінюється

Ухвалений сьогодні законопроєкт №9453 вирішує низку суттєвих проблем у сфері пенсійного забезпечення.

По-перше, спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду РФ.

"Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує пенсію в Криму і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу (якщо вона є на руках). Жодних підтверджень від Пенсійного фонду країни-агресора не потрібно", - зауважують в Мінсоцполітики.

По-друге, для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення.

"Тобто людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії,матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному Фонду документ, що підтверджує роботу за межами України", - підкреслюють в Мінсоцполітики.

Там звертають увагу, що для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески / ЄСВ, сплачені в Україні (т.зв. “пропорційний” принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків (чим більше розмір внесків, – тим більша пенсія) та стажу роботи, який людина напрацювала до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

По-третє, до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

"Закон передбачає НЕ зараховувати до страхового стажу з 19 лютого 2014 року періоди військової служби у силових структурах, незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, судових або правоохоронних органах держави-агресора на тимчасово окупованих територіях, а також добровільне зайняття посад у незаконних органах влади", - пояснюють в Мінсоцполітики.

Також документом додатково пропонується:

Розширити перелік підстав для припинення виплати пенсії, таких як тимчасове перебування за кордоном за заявою пенсіонера чи оголошення особи безвісно відсутньою або померлою.

Здійснювати щорічну ідентифікацію пенсіонерів, які тимчасово перебувають за межами України, для продовження виплати їм пенсій.

Цим документом окремі нардепи хотіли провести збільшення пенсій працівникам Державного бюро розслідувань. Однак ці поправки не були підтримані, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 25 квітня Верховна Рада провалила у першому читанні законопроєкт №9212 про накопичувальне пенсійне забезпечення. “За” проєкт закону проголосували лише 214 народних депутатів при 226 мінімально необхідних голосів.

Пенсії 2024: як зростатимуть виплати?

У держбюджет України на 2024 рік заклали підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, з 1 січня зросли показники для пенсій:

мінімальна збільшилася до 2 361 грн;

максимальна – до 23 610 грн.

Очікується, що середня пенсія в Україні становитиме до 6 000 грн (станом на кінець 2023-го йшлося про 5 311 грн).

Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем сягне 2 840 грн.

Індексація виплат відбуватиметься в три етапи:

у січні пенсії підвищують тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію;

у січні і липні перерахують виплати тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);

у березні виплати зростуть для всіх, чиї пенсії підпадають під план індексації.

Водночас заплановані такі надбавки до пенсії за віком:

для осіб віком від 70 до 74 років включно – 300 грн;

від 75 до 79 років включно – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

При цьому надбавки не передбачені для пенсіонерів, які отримують виплати розміром понад 10 340,35 грн.

Більше про процедуру індексації та якими будуть нові пенсії читайте у статті Delo.ua "Усе про індексацію пенсій з 1 березня 2024: кому і на скільки підвищать, а хто залишиться без доплат".