Недержавні пенсійні фонди: як вони працюють в Україні та чи вигідно ними користуватися

Лише близько 900 тис. українців накопичують пенсії у недержавних пенсійних фондах. Чому програми пенсійного забезпечення від НПФ досі не користуються попитом у населення.

1 березня в Україні відбулася індексація пенсій. Завдяки індексації для понад 10 млн громадян пенсії зросли на 8%. Втім, не секрет, що солідарна пенсійна система не здатна забезпечити усім пенсіонерам гідні виплати. Ще кілька років тому представники влади казали, що Україна не зможе виплачувати пенсії через 15 років, через нестачу ресурсів та швидке старіння людського капіталу. Саме тому, систему пенсійного забезпечення в Україні багато років намагаються реформувати.

Одним з інструментів надбання додаткової пенсії є недержавні пенсійні фонди (НПФ). Проте вони лишаються маловідомою фінансовою послуго для українців. Delo.ua розповідає про те, як НПФ працюють під час війни і що можуть запропонувати своїм учасникам.

Скільки в Україні недержавних пенсійних фондів?

За даними Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) в Україні зареєстровано 63 недержавних пенсійні фонди, хоча діяльність на ринку здійснювали лише 58 фондів.

Цікаво, що з початку повномасштабного вторгнення, жоден пенсійний фонд не збанкрутував. Про це говорить Тетяна Сальнікова, директорка Всеукраїнського адміністратора пенсійних фондів, експертка експертної групи з приватних пенсій Business at OECD

Втім, пенсійним фондам довелося переформатувати роботу й зосередитися на питаннях безпеки та збереженні людських накопичень.

"Ми, як адміністратор, який безпосередньо обслуговує учасників 7 фондів, перевели всі сервіси в онлайн режим, щоб людина могла дистанційно розв'язати всі питання щодо своєї накопичувальної пенсії та не наражатись зайвий раз на небезпеку", – каже Сальнікова.

Дистанційно, в тому числі з використанням електронного цифрового підпису, можна:

укласти пенсійний контракт,

оформити пенсійні виплати повідомити про зміну персональних даних,

проконтролювати зарахування внеску, нарахування доходу, стан своїх пенсійних накопичень, показники роботи фонду.

Григорій Овчаренко, директор з управління локальними активами групи ICU, розповідає, що попри війну, впродовж 2023 року активи пенсійних фондів зросли досить суттєво – на 18%. В першу чергу, завдяки дохідності, яку вони забезпечували. Другим важливим фактором було збільшення числа учасників пенсійних фондів.

"Наприклад, у нас у 2023 році були рекордні внески. Їх показник перевищив ті, що були до війни. Чому? Бо дохідність фондів значно перевищила інфляцію і ставки за депозитами, тож люди побачили, що попри війну, НПФ працюють добре та можна продовжувати відкладати собі на майбутнє", – зазначив Овчаренко

на 18% – до 4,8 млрд грн збільшилися активи НПФ за 2023 рік

Фонди, під управлінням групи ICU теж виросли – на 20,7%, до 890 млн грн.

Як працюють недержавні пенсійні фонди?

Недержавні пенсійні фонди – це юридичні особи зі статусом неприбуткової організації. Вони працюють виключно з метою накопичень пенсійних внесків для своїх учасників та їхньою подальшою виплатою. На відміну від державного пенсійного фонду людина відкладає власні кошти для того, аби забезпечити собі майбутнє. Розмір пенсії залежить не від держави, а від суми вкладу клієнта НПФ.

Пенсійні накопичення складають 0,1% від ВВП країни. Це останнє місце з 88 країн, у яких працюють пенсійні накопичувальні системи Тетяна Сальнікова Директорка Всеукраїнського адміністратора пенсійних фондів

Вона додала, що до широкомасштабного вторгнення було 10 мільйонів платників соціальних внесків і 10 мільйонів пенсіонерів. За таких умов пенсії є низькими. Понад 5 мільйонів людей отримують пенсії нижче 4000 гривень. І навіть на такі пенсії соціальних внесків не вистачає, держава додатково виділяє на них з державного бюджету понад 200 мільярдів гривень на рік.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) в Україні працюють з 2005 року і є складовою саме накопичувальної пенсійної системи. Але внески до них не обов'язкові, а добровільні, тому велика кількість українців стороняться НПФ. На державному рівні досі не впроваджена всеосяжна система пенсійних накопичень, коли власний пенсійний рахунок мав би кожен, хто офіційно працює.

Хто може бути учасником недержавного пенсійного фонду?

Учасником НПФ може стати будь-яка фізособа: як громадянин України, так і іноземці та особи без громадянства. Щоб стати учасником НПФ треба обрати фонд, підготувати всі необхідні документи та підписати пенсійний контракт. Після цього відкриють фінансовий рахунок та повідомлять реквізити для сплати пенсійних внесків.

Хоча послуги НПФ досі не мають масового розповсюдження в Україні, кількість учасників в них майже досягла мільйона. Загальна кількість учасників українських НПФ – 886,7 тисячі на кінець 3 кварталу минулого року.

За останні 5 років кількість незначно збільшилася – з 868,7 тисячі (з 30.09.2019), але з початку війни – незначно зменшилася з 890,7 тисячі (на початок 2022). Григорій Овчаренко Директор з управління локальними активами групи ICU

Як заробляють недержавній пенсійні фонди?

Переважна більшість активів недержавних пенсійних фондів – це цінні папери, депозити, акції й т.д.

Григорій Овчаренко каже, що найбільш надійні сьогодні інструменти – це ОВДП та депозити. Це саме відображено й в структурі активів НПФ. Найбільшу частку в активах українських НПФ складали у 2023 році ОВДП.

"Частка ОВДП (49,4%) наблизилася до законодавчого максимуму в 50%, а частка депозитів у розмірі 43,1% зросла за рахунок зменшення корпоративних та муніципальних облігацій. Акції, як найризикованіший інструмент у портфелях фондів, теж продовжили зменшуватися, і складають вже менше відсотка від загального обсягу активів", – пояснив Овчаренко.

Ярослав Савченко, директор Компанії з управління активами "Всесвіт", пояснює, що існуючих в Україні інвестиційних інструментів достатньо для забезпечення надійної та широкої диверсифікації активів НПФ в умовах повномасштабної війни. Але реалії такі, що більшість фондів інвестують переважно в інструменти з фіксованою дохідністю – ОВДП та розміщують кошти на депозитах (частка в активах 43%).

Проте, на ринку є і фонді які більш активно використовують наявні можливості, та інвестують не лише в "традиційні" банківські депозити та ОВДП, а й в такі інструменти як валюта (долари, євро, польські злоті), банківські метали (золото), нерухомість, цінні папери іноземних емітентів. Також гарною інвестицією у 2023 році були банківські метали.

на 19,3% зросла вартість золота в активах НПФ за 2023 рік

Банківські метали є абсолютно ліквідним інвестиційним інструментом, що особливо важливо в кризових умовах.

"Портфелі акцій провідних іноземних компаній, які знаходяться в активах НПФ під нашим управлінням, продемонстрували в середньому зростання на +26,5%. А окремі позиції, як, наприклад, акції INTEL Corporation та Tesla, продемонстрували ріст у +100% за рік", – каже Савченко.

Чи вигідно й безпечно користуватися НПФ?

Найбільше побоювань у користування НПФ пов'язано з тими, що вони можуть збанкрутувати. Втім, відповідно до чинного законодавства НПФ не може бути визнаний банкрутом, але його можуть ліквідувати. В такому випадку гроші вкладників зможуть перевести до іншого фонду.

Тетяна Сальнікова пояснює, що систему пенсійних накопичень Україна впроваджувала однією з останніх. Тому мала можливість закласти всі ті запобіжники від шахрайства, зловживань та вразливостей, які напрацювали інші країни протягом десятків років спроб та помилок.

"Таких запобіжників наше законодавство налічує понад 40. І насправді система на практиці довела свою стійкість, зберегла накопичення людей під час фінансової кризи 2008 року, початку війни у 2014 році та зараз, під час широкомасштабного вторгнення", – підсумувала експертка.

Що стосується сум пенсійних виплат, то вони залежатимуть від тих відрахувань, які робив клієнт. На сайтах різних пенсійних фондів можна розрахувати ці показники. Так, наприклад, калькулятор на сайті Всеукраїнського адміністратора пенсійних фондів показує, якщо відкладати 500 грн щомісяця протягом 15 років, тоді середній розмір щомісячної виплати складатиме 9,6 тис. грн протягом 10 років.