Менше 4000 грн отримує кожен другий пенсіонер: які пенсії в Україні

Понад 10 мільйонів пенсіонерів зафіксовано в Україні на початок 2024 року за даними Пенсійного фонду України. 51% з них отримують пенсії менше 4000 грн. Водночас середня пенсія в Україні у 2024 році складає 5385 грн. Найменша середня пенсія на Тернопільщині — 4070 грн, а найбільша — у Києві: 7248 грн. Наразі у 8 регіонах країни середня пенсія вище за середню по країні.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Пенсіонерів поменшало на 324 580 осіб

10 516 537 пенсіонерів нараховується в Україні у 2024 році. Чисельність пенсіонерів скоротилась на 1,6% або ж на 171 384 особи торік.

"Загалом за два роки великої війни пенсіонерів поменшало на 324 580 осіб. Це на 34% менше, ніж за ковідні 2020-2021 роки, коли кількість пенсіонерів зменшилась на 493 613 осіб", - зауважують аналітики.

Які пенсії в Україні

За даними "Опендатабот", частка пенсіонерів, які отримують пенсію менше 3000 грн, зменшилася з 39% до 30% за 2023 рік. Поменшало й тих, чиї пенсії становлять від 3000 до 4000 грн: з 23% до 21%. А ось кількість пенсіонерів, які отримують виплати від 4000 грн, навпаки зросла.

"Більше половини пенсіонерів — 51% — отримують виплати менші за 4000 грн. Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії", - підкреслюють в "Опендатабот".

Середня пенсія в Україні на початок 2024 року становить 5385,25 грн. За рік вона зросла на 16,5%.

Найбільші виплати отримують пенсіонери в Києві

Найбільші виплати отримують пенсіонери в столиці — 7248 грн, а найменші — на Тернопільщині: 4070 грн.

"Найбільше зростання середньої пенсії сталося на Рівненщині: у 1,5 рази за рік. Це на 26% більше, аніж середні виплати по країні. Наразі у 8 регіонах країни виплати вищі за середні по країні", - констатують в "Опендатабот".

Там додають, що більше 8 мільйонів пенсіонерів наразі отримують виплати через банк.

"90% з них довірили свої пенсії державним банкам: Приват (56,1%), Ощадбанк (33,9%). У трійці лідерів опинився Райфайзенбанк із часткою у 3,7%. На решту українських банків припадає загалом 6,3% пенсіонерів", - підкреслюють в "Опендатабот".

Пенсії 2024: як зростатимуть виплати?

У держбюджет України на 2024 рік заклали підвищення прожиткового мінімуму. Відповідно, з 1 січня зросли показники для пенсій:

мінімальна збільшилася до 2 361 грн;

максимальна – до 23 610 грн.

Очікується, що середня пенсія в Україні становитиме до 6 000 грн (станом на кінець 2023-го йшлося про 5 311 грн).

Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем сягне 2 840 грн.

Індексація виплат відбуватиметься в три етапи:

у січні пенсії підвищують тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію;

у січні і липні перерахують виплати тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);

у березні виплати зростуть для всіх, чиї пенсії підпадають під план індексації.

Водночас заплановані такі надбавки до пенсії за віком:

для осіб віком від 70 до 74 років включно – 300 грн;

від 75 до 79 років включно – 456 грн;

від 80 років – 570 грн.

При цьому надбавки не передбачені для пенсіонерів, які отримують виплати розміром понад 10 340,35 грн.