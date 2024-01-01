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Пенсії у 2024 році: кому і скільки платитимуть
Згідно зі змінами у держбюджеті у 2024 році українців чекає три підвищення пенсій. Зокрема, планується підвищення мінімальної і максимальної пенсії.
Так, у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму з 1 січня 2024 року зросте мінімальна і максимальна пенсія в Україні:
- мінімальна - до рівня 2 361 грн;
- максимальна - до рівня 23 610 грн;
- середня пенсія в Україні у 2024 році становитиме до 6 000 грн (на кінець 2023 року вона становила 5 311 грн).
Мінімальна пенсія для осіб 65-річного віку з повним стажем складатиме 2 840 грн.
У березні буде проведена індексація пенсій за бальною системою, щоб зрівняти виплати спеціалістів, які вийшли на відпочинок у різний час. Однак наразі невідомо, на скільки зростуть пенсійні виплати українцям.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У липні ще раз збільшиться мінімальна пенсія для осіб 65 років. Так, влітку її сума становитиме 3 200 грн.
Надбавки до пенсії у 2024 році
У 2024 році заплановані такі надбавки до пенсії за віком:
- особи віком від 70 до 74 років включно – 300 грн;
- від 75 до 79 років включно – 456 грн;
- від 80 років – 570 грн.
Варто зазначити, що надбавки не передбачено для пенсіонерів, які отримують виплати розміром понад 10 340,35 грн.
Індексація пенсії у 2024 році
Таким чином індексація пенсії у 2024 році буде відбуватись у три етапи - у січні, березні і липні.
- у січні підвищать виплати тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію;
- у січні і липні перерахують пенсію тим, хто отримує мінімальну пенсію в 65 років із повним страховим стажем (чоловіки, які мають 35 років стажу, і жінки зі стажем 30 років);
- у березні пенсії підвищать усім, чиї виплати підпадають під план індексації. З 1 березня планується провести нову індексацію.
Прожитковий мінімум
Нагадаємо, що з 1 січня підвищено розмір прожиткового мінімуму для українців до 2 920 грн / міс.
Водночас прожитковий мінімум за віком становить:
- діти віком до 6 років - 2 563 грн / міс;
- діти віком від 6 до 18 років - 3 196 грн / міс;
- працездатні особи - 3 028 грн / міс;
- особи, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) - 2 361 грн / міс.