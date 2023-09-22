В Україні в 2024 році планують запровадити бальну систему нарахуванні пенсій: що вона передбачатиме

Уряд планує в 2024 році запровадити нову систему нарахуванні пенсій, яка вирівняє диспропорції між ними. Про це повідомив на засіданні Кабміну 22 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Основна мета — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році, – це буде не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя", - заявив він.

За словами Шмигаля, наступного року Пенсійному фонду на виплату пенсій, субсидій та соціальне страхування буде виділено 896 мільярдів гривень, що майже на 125 мільярдів більше, ніж було у 2023 році.

"З 1 березня 2024 року вже вдруге під час великої війни ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою", - зазначив він.

Прем'єр анонсував, що у нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система, яка покликана вирівняти диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, "підтягнуться до сучасного рівня".

"Як це працюватиме? Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент", - повідомив очільник уряду.

Як пояснив прем'єр, якщо людина платила внески із зарплати, яка є середньою по країні, вона отримає 10 балів. Якщо вона мала зарплату вище середньої по країні - отримує, наприклад, 12 або більше балів, якщо менше середньої - отримає, наприклад, 8 балів.

"Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Так зробимо солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо також, що в квітні Кабмін передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, міжнародними переказами через "Укрпошту". Першою такою країною стала Польща.