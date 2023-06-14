ЄСВ повертається до Пенсійного фонду: як це вплине на платників соцвнеску

ПФУ виніс на обговорення законопроект, згідно з яким бізнесу доведеться сплачувати єдиний соціальний внесок щомісяця, а контролюватиме платників ЄСВ Пенсійний фонд замість податкової.

Пенсійний фонд знову може стати адміністратором платежів за єдиним соціальним внеском. Передача цих повноважень передбачена проектом змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів, який розміщений на сайті ПФУ. Крім того, оприлюднений законопроект передбачає щомісячне подання звітності з соцвнеску та щомісячну сплату ЄСВ.

Експерти вважають, що подібні зміни додадуть бізнесу "паперової" роботи, а заразом посилять тиск на нього з боку перевіряючих.

Що нового чекає на підприємців та компанії, які платять ЄСВ

Пенсійний фонд раніше вже займався адмініструванням ЄСВ та вів облік його платників. Але з жовтня 2013 року парламент передав ці функції податковим органам. Крім того, з початку 2021 року діє єдина звітність з ЄСВ, податку на доходи фізосіб та військового збору. Розроблений законопроект, по суті, повертає систему адміністрування єдиного соцвнеску до того стану, в якому вона перебувала 10 років тому.

По перше , сплата ЄСВ буде здійснюватись на рахунки ПФУ, а не Державної податкової служби (ДПС), як це відбувається зараз.

По-друге , звітність щодо ЄСВ знову буде окремою, а подавати її потрібно буде через електронний кабінет ПФУ або у паперовій формі.

По-третє , періодичність подання звітності, так само як і сплати ЄСВ, стане щомісячною. Юрособи, наприклад, поки що звітують раз на квартал, фізособи-підприємці – щорічно.

По-четверте , ПФУ зможе перевіряти платників ЄСВ та штрафувати їх за порушення (неподання звітності, несплата внесків тощо).

Усі запропоновані зміни повинні набути чинності з 1 січня 2024 року .

Навіщо Пенсійний фонд хоче отримати більше повноважень

У пояснювальній записці до законопроекту сказано , що адміністрування ЄСВ податковими органами та об'єднання звітності призвело до:

відстрочення надходження до Держреєстру застрахованих осіб відомостей про заробітну плату працівників, про сплату єдиного внеску та про страховий стаж, що, у свою чергу, призводить до несвоєчасного обліку звітних періодів для розрахунку виплат із соцстрахування, а також пенсій; ослаблення платіжної дисципліни щодо сплати ЄСВ внаслідок відстрочення граничних термінів, що створює ризики для фінансування поточних виплат із системи соціального страхування;

утруднення реалізації заходів для стягнення простроченої заборгованості, оскільки виникнення такої заборгованості відображається за зобов'язаннями, що містяться у квартальному звіті;

зміщення строків розрахунку показників середньої заробітної плати, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії.



"Крім того, з прийняттям Закону "Про публічні електронні реєстри" виникла потреба в уніфікації норм щодо створення, ведення та адміністрування Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування, накопичення в ньому інформації та її захисту. З урахуванням цих обставин необхідно вносити зміни до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів України", – сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Стара-нова звітність з ЄСВ

Якщо парламент підтримає оприлюднені Пенсійним фондом поправки до чинного законодавства, у бізнесу явно додасться роботи .

Незручність виникає вже безпосередньо при сплаті ЄСВ на рахунки саме ПФУ через необхідність шукати реквізити. Тому важливо вирішити питання, як саме проходитиме подання звітності через Пенсійний фонд, забезпечити технічну сумісність із бухгалтерськими програмами (не лише з кабінетом платника податків), щоб виключити ручне заповнення звітності з ЄСВ. Тетяна Чекотун головний бухгалтер юридичної компанії ExpatPro

На додачу до цього підприємці та компанії-роботодавці будуть змушені звикати до окремого звіту з єдиного соцвнеску. Подавати його можна буде зробити через веб-портал електронних послуг ПФУ, або у паперовій формі, але тільки якщо кількість найманих працівників не перевищує 5 осіб.

"Звичайно, це буде нова форма звітності, яку визначить ПФУ, можливо, схожа на персоніфікацію, що існувала раніше. При цьому з ПДФО та військового збору потрібно буде, як і раніше, звітувати в ДПС", – попереджає Наталія Бута, головний бухгалтер юридичної компанії GLS.

Перевірки, штрафи та суди з Пенсійним фондом

Ще одна неприємна новина полягає в тому, що ПФУ буде контролювати платників ЄСВ та карати їх за порушення .

Пенсійний фонд зможе проводити щорічні планові перевірки юридичних осіб та ФОП, а також позапланові контрольно-ревізійні заходи (у даному випадку чіткої періодичності немає) щодо нарахування та сплати єдиного внеску, достовірності поданих відомостей.

Тобто можна припустити, що контроль за сплатою єдиного внеску посилиться, зокрема, для тих платників, які затримуватимуть сплату ЄСВ або надаватимуть спотворені дані щодо зарплатного фонду. Наталія Бута головний бухгалтер юридичної компанії GLS

Зміниться і порядок стягнення заборгованості з ЄСВ . ПФУ на своєму сайті публікуватиме інформацію про платників ЄСВ, які мають недоїмку, та надсилатиме вимоги про сплату недоїмки через веб-портал електронних послуг або у паперовій формі.

Ця вимога прирівнюється до виконавчому документу . Тому платник єдиного внеску буде зобов'язаний протягом 10 днів з дня надходження вимоги сплатити недоїмку та штрафи разом із нарахованою пенею. У разі незгоди із розрахунком суми боргу платник єдиного внеску має право на оскарження.

Якщо платник ЄСВ не покриє заборгованість, а також не погодить вимогу з ПФУ шляхом оскарження в адміністративному чи судовому порядку, Пенсійний фонд звернеться до державної виконавчої служби для примусового стягнення. Більше того, ПФУ може навіть подати позов до суду на боржника.

Щодо штрафів, то їх розмір залежить від характеру порушення. За неналежне ведення бухгалтерської документації, пов'язаної з обліком ЄСВ, штраф становитиме 10,7-20,1 тис. грн, штраф за несплату/несвоєчасну сплату єдиного внеску – 20% суми, а за донарахування ЄСВ – у розмірі 10% донарахувань, але не більше 50% суми недоїмки.