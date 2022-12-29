Виплати субсидій опинилися під загрозою. Чому Пенсійний фонд не справляється з призначенням та розподілом житлових пільг

З 1 грудня призначення і виплату житлових субсидій та пільг в Україні здійснює Пенсійний фонд (ПФУ). Раніше ПФУ субсидії і пільги тільки виплачував, а їх призначенням займалися органи соціального захисту населення.

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Інакше кажучи, громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг більше, ніж 15% свого сукупного місячного доходу, з 1 грудня для призначення субсидії мають вже звертатися до органу ПФУ, який приймав і опрацьовував документи (заяву і декларацію про доходи і витрати).

Прийом документів на субсидії продовжують здійснювати і структури соцзахисту, а органи ПФУ призначають субсидії на підставі прийнятих і переданих документів. При цьому людина могла і може самостійно обрати будь-який територіальний підрозділ (сервісний центр) фонду. Незалежно від місця її офіційної реєстрації чи проживання. На додачу до цього прийом документів з 1 грудня продовжили і ЦНАПи, і територіальні громади, і старостати, що передають їх згодом до ПФУ.

Отримувачам, яким субсидія вже була призначена, повторно звертатися до органів ПФУ не потрібно. Визначені органами соцзахисту виплати будуть, як пояснювали представники Міністерства соцполітики, надходити до завершення опалювального сезону.

Мало стати зручніше. Але вийшло все навпаки

Мінсоц впровадження таких змін аргументував необхідністю зробити подачу документів в умовах війни більш зручною, оскільки громадяни (передусім йдеться про переселенців), отримали змогу звертатися до будь-якого сервісного центру ПФУ без територіальної прив’язки. Це дійсно має сенс, оскільки заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко ще три місяці тому повідомив, що майже 200 тис. одержувачів субсидій на той час проживали на територіях, де органи соціального захисту через війну не виконували своїх повноважень належним чином.

Чиновники Мінсоцу пояснюють, що тепер опрацювання документації на отримання субсидії буде централізованим. Однак, у кінцевому підсумку це нововведення обернулося для громадян новими проблемами. І одна з них – кілометрові черги в органах ПФУ.

До сервіс-центрів фонду, по-перше, найчастіше приходять люди похилого віку, які у дистанційній подачі документів не орієнтуються і витрачають багато часу. По-друге, громадяни намагаються вирішити різні питання, не тільки ті, які пов'язані із субсидіями. Це й отримання і перерахунок пенсії, похоронні виплати тощо. Тому відвідувачів стало ще більше.

На ПФУ перекинули функції, які він фізично не може виконувати

Втім, черги та претензії до якості обслуговування у органах ПФУ – не єдина проблема.

На сьогоднішній день субсидії отримують майже 2,2 млн українських домогосподарств. Прогнозований середній розмір однієї субсидії становитиме близько 1,8 тис. грн на місяць.

Претендентів на отримання субсидій ретельно перевіряють. Не секрет і те, що багато громадян претендують на субсидію, маючи прописаних у житлі людей, які в ньому не проживають.

Як правило, йдеться про пенсіонерів, які живуть самі, але мають дітей, онуків, які прописані у їхніх квартирах, хоча фактично мешкають у інших містах. Тому отримувачі субсидій повинні довести, що у їхніх помешканнях немає тих, хто здатен платити за комуналку у повному розмірі.

Раніше такими перевірками займались комісії від міськвиконкомів. Однак, 2021 року Мінсоцполітики вирішило, що перевіряючі від міськвиконкому занадто поблажливо ставляться до потенційних субсидіантів, тому перевели перевірки під свій контроль.

Проблема у тому, що Пенсійний фонд виявився до таких змін не цілком готовим. Співробітники ПФУ часом не можуть навіть відкрити справу субсидіанта. Немає відповідного програмного забезпечення. З людьми спілкуються у прямому сенсі "на пальцях", тому про організацію комісії з перевірки говорити просто не доводиться.

З проблемою могли зіштовхнутись охочі отримати субсидію, які, наприклад, побачили в реєстрі у листопаді (коли управління соцзахисту ще приймало заявки), що субсидія стала недіючою (не варто плутати з “нульовою”). У той же час, управління соцзахисту при міськвиконкомах могло пояснити причину її втрати.

Більш того, управління соцзахисту передовсім орієнтувались на справи, а не на реєстр. Приміром, у листопаді потенційного субсидіанта могли переконати, що усі підстави для отримання допомоги є, але з настанням грудня людина помічає, що субсидія досі не нарахована, хоча всі сусіди її вже отримали.

Мінсоц попереджали і неодноразово. Але відомство вирішило по-своєму

Звернемо увагу, що "реформа" частково завершилась тим, про що вже говорив колишній міністр соціальної політики Андрій Рева. "Як я і казав, ПФУ не буде здатен призначати субсидії, бо він ніколи цим не займався. Навіть з його прямою компетенцією – призначення пенсій – він справляється не найкраще. Запитайте людей, яким виплачують пенсії, скільки часу вони очікують на результат. І це основний профіль ПФУ", – пояснив у розмові з delo.ua Рева.

Що ж стосується субсидій для ВПО, то ще кілька років тому субсидія почала призначатись для всіх прописаних у конкретному житловому приміщенні або для тих, хто фактично у ньому проживає. Щодо другої категорії, то цим особам треба було мати договір про оренду житла. Проблема була хіба у тому, що цей договір внутрішньо переміщеним особам практично ніхто не давав.

"Тому ми зробили дуже просту річ. Особа декларує, де і з ким вона живе, заповнює декларацію. Після цього до неї приходить соціальний інспектор і перевіряє, що вона дійсно там живе. Він складає акт. Без договору про оренду і прописки людині призначають субсидію. Що може бути простіше?" – додав він.

Така система працювала в Україні з 2018 року. А ось "перекидання субсидії" на Пенсійний фонд, за словами Андрія Реви, з самого початку загрожувало масштабним збоєм, коли люди чекатимуть на виплати “невідомо скільки". Як ми бачимо, насправді так і сталося.

“Провалу як такого вдалось уникнути. Але що це дало з практичної точки зору? На мою думку, це лише ускладнило процес. Бо раніше субсидії призначав один орган, але тепер їх два”, – резюмує Андрій Рева.

Інкаше кажучи, Пенсійний фонд виявився не готовим до того, щоб приймати заявки на субсидії, а також призначати перевірки субсидіантів. Система буксує і не справляється із навантаженням. Цю проблему, звичайно, Мінсоц вирішить. Але точно не раніше січня 2023 року.