Выплаты субсидий оказались под угрозой. Почему Пенсионный фонд не справляется с назначением и распределением жилищных льгот

С 1 декабря назначение и выплату жилищных субсидий и льгот в Украине производит Пенсионный фонд (ПФУ). Ранее ПФУ субсидии и льготы только выплачивал, а их назначением занимались органы социальной защиты населения.

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Иными словами, граждане, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своего совокупного месячного дохода, с 1 декабря для назначения субсидии должны уже обращаться в орган ПФУ, который принимал и прорабатывал документы (заявление и декларацию о доходах и расходах).

Прием документов на субсидии продолжают осуществлять и структуры соцзащиты, а органы ПФУ назначают субсидии на основании принятых и переданных документов. При этом человек мог и может самостоятельно избрать любое территориальное подразделение (сервисный центр) фонда. Независимо от места его официальной регистрации или проживания. Вдобавок к этому прием документов с 1 декабря продлили и ЦНАПы, и территориальные общины, и старостаты, передающие их впоследствии в ПФУ.

Получателям, которым субсидия уже была назначена, повторно обращаться в органы ПФУ не нужно. Определенные органами соцзащиты выплаты будут поступать, как объясняли представители Министерства соцполитики, до завершения отопительного сезона.

Должно было стать удобнее. Но получилось все наоборот

Минсоц внедрение таких изменений аргументировал необходимостью сделать подачу документов в условиях войны более удобной, поскольку граждане (прежде всего речь идет о переселенцах) получили возможность обращаться в любой сервисный центр ПФУ без территориальной привязки. Это действительно имеет смысл, поскольку заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко еще три месяца назад сообщил, что почти 200 тыс. получателей субсидий в то время проживали на территориях, где органы социальной защиты из-за войны не выполняли свои полномочия должным образом.

Чиновники Минсоца объясняют, что теперь проработка документации на получение субсидии будет централизованной. Однако в конечном счете это нововведение обернулось для граждан новыми проблемами. И одна из них – километровые очереди в органах ПФУ.

В сервис-центры фонда, во-первых, чаще всего приходят пожилые люди, которые в дистанционной подаче документов не ориентируются и тратят много времени. Во-вторых, граждане пытаются решить разные вопросы, не только те, которые связаны с субсидиями. Это и получение и перерасчет пенсии, похоронные выплаты и т.д. Потому посетителей стало еще больше.

На ПФУ опрокинули функции, которые он физически не может выполнять

Впрочем, очереди и претензии к качеству обслуживания в органах ПФУ – не единственная проблема.

На сегодняшний день субсидии получают почти 2,2 млн украинских домохозяйств. Прогнозируемый средний размер одной субсидии составит около 1,8 тыс. грн в месяц.

Претендентов на получение субсидий тщательно проверяют. Не секрет и то, что многие граждане претендуют на субсидию, имея прописанных в жилище людей, которые в нем не проживают.

Как правило, речь идет о пенсионерах, которые живут сами, но имеют детей, внуков, прописанных в их квартирах, хотя фактически проживают в других городах. Поэтому получатели субсидий должны доказать, что в их жилищах нет тех, кто способен платить за коммуналку в полном размере.

Раньше такими проверками занимались комиссии горисполкомов. Однако в 2021 году Минсоцполитики решило, что проверяющие от горисполкома слишком снисходительно относятся к потенциальным субсидиантам, поэтому перевели проверки под свой контроль.

Проблема в том, что Пенсионный фонд оказался к подобным изменениям не вполне готов. Сотрудники ПФУ иногда не могут даже открыть дело субсидианта. Нет соответствующего программного обеспечения. С людьми общаются в прямом смысле "по пальцам", поэтому об организации комиссии по проверке говорить просто не приходится.

С проблемой могли столкнуться желающие получить субсидию, которые, например, увидели в реестре в ноябре (когда управление соцзащиты еще принимало заявки), что субсидия стала недействующей (не стоит путать с нулевой). В то же время управление соцзащиты при горисполкомах могло объяснить причину ее потери.

Более того, управление соцзащиты прежде всего ориентировалось на дела, а не на реестр. К примеру, в ноябре потенциального субсидианта могли убедить, что все основания для получения помощи есть, но с наступлением декабря человек замечает, что субсидия до сих пор не начислена, хотя все ее соседи уже получили.

Минсоц предупреждали. Но ведомство решило по-своему

Обратим внимание, что "реформа" частично завершилась тем, что уже говорил бывший министр социальной политики Андрей Рева. "Как я и говорил, ПФУ не будет способен назначать субсидии, потому что он никогда этим не занимался. Даже с его прямой компетенцией – назначение пенсий – он справляется не лучше. Спросите людей, которым выплачивают пенсии, сколько времени они ожидают результата. И это основной профиль ПФУ", – объяснил в разговоре с delo.ua Рева.

Что касается субсидий для ВПЛ, то еще несколько лет назад субсидия начала назначаться для всех прописанных в конкретном жилом помещении или для тех, кто фактически в нем проживает. Что касается второй категории, то этим лицам нужно иметь договор об аренде жилья. Проблема была разве что в том, что этот договор внутренне перемещенным лицам практически никто не давал.

"Поэтому мы сделали очень простую вещь. Лицо декларирует, где и с кем он живет, заполняет декларацию. После этого к нему приходит социальный инспектор и проверяет, что он действительно там живет. Он составляет акт. Без договора об аренде и прописках человеку назначают субсидию. Что может быть проще?" – добавил он.

Такая система работала на Украине с 2018 года. А вот "опрокидывание субсидии" на Пенсионный фонд, по словам Андрея Ревы, с самого начала угрожало масштабным сбоем, когда люди будут ждать выплаты "неизвестно сколько". Как мы видим, на самом деле так и произошло.

Провала как такового удалось избежать. Но что это дало с практической точки зрения? По-моему, это лишь усложнило процесс. Потому что раньше субсидии назначал один орган, но теперь их два”, – резюмирует Андрей Рева.

Иными словами, Пенсионный фонд оказался не готов к тому, чтобы принимать заявки на субсидии, а также назначать проверки субсидиантов. Система буксует и не справляется с погрузкой. Эту проблему, конечно, Минсоц решит. Но точно не раньше января 2023 года.