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ЕСВ возвращается в Пенсионный фонд: как это повлияет на плательщиков соцвзноса
ПФУ вынес на обсуждение законопроект, согласно которому бизнесу придется платить единый социальный взнос ежемесячно, а контролировать плательщиков ЕСВ будет Пенсионный фонд вместо налоговой.
Пенсионный фонд снова может стать администратором платежей по единому социальному взносу. Передача этих полномочий предусмотрена проектом изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты, который размещен на сайте ПФУ. Кроме того, обнародованный законопроект предусматривает ежемесячную подачу отчетности по соцвзносу и ежемесячную уплату ЕСВ.
Эксперты считают, что подобные изменения добавят бизнесу "бумажной" работы, а заодно усилят давление на него со стороны проверяющих.
Что нового ждет предпринимателей и компании, которые платят ЕСВ
Пенсионный фонд ранее уже занимался администрированием ЕСВ и вел учет его плательщиков. Но с октября 2013 года парламент передал эти функции налоговым органам. Кроме того, с начала 2021 года действует единая отчетность по ЕСВ, налогу на доходы физлиц и военному сбору. Разработанный законопроект, по сути, возвращает систему администрирования единого соцвзноса в то состояние, в котором она находилась 10 лет назад.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Во-первых, уплата ЕСВ будет производиться на счета ПФУ, а не Государственной налоговой службы (ГНС), как это происходит сейчас.
Во-вторых, отчетность по ЕСВ снова будет отдельной, а подавать ее нужно будет через электронный кабинет ПФУ или в бумажной форме.
В-третьих, периодичность подачи отчетности, равно как и уплаты ЕСВ, станет ежемесячной. Юрлица, к примеру, пока что отчитываются раз в квартал, физлица-предприниматели – раз в год.
В-четвертых, ПФУ сможет проверять плательщиков ЕСВ и штрафовать их за нарушения (неподача отчетности, неуплата взносов и т.д.).
Все предложенные изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года.
Зачем Пенсионный фонд хочет получить больше полномочий
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что администрирование ЕСВ налоговыми органами и объединение отчетности привело к:
- отсрочке поступления в Госреестр застрахованных лиц сведений о заработной плате работников, об уплате единого взноса и о страховом стаже, что, в свою очередь, приводит к несвоевременному учету отчетных периодов для расчета выплат по соцстрахованию, а также пенсий;
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ослаблению платежной дисциплины в части уплаты ЕСВ в результате отсрочки предельных сроков, что создает риски для финансирования текущих выплат из системы социального страхования;
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затруднению реализации мер для взыскания просроченной задолженности, поскольку возникновение такой задолженности отражается по обязательствам, которые содержатся в квартальном отчете;
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смещению сроков расчета показателей средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии.
"Кроме того, с принятием Закона «О публичных электронных реестрах" возникла потребность в унификации норм по созданию, ведению и администрированию Государственного реестра общеобязательного социального страхования, накопления в нем информации и ее защиты. С учетом этих обстоятельство необходимо вносить изменения в Налоговый кодекс и в некоторые другие законодательные акты Украины», – сказано в объяснительной записке к законопроекту.
Старая-новая отчетность по ЕСВ
Если парламент поддержит обнародованные Пенсионным фондом поправки в действующее законодательство, у бизнеса явно добавится работы.
Вдобавок к этому предприниматели и компании-работодатели будут вынуждены привыкать к отдельному отчету по ЕСВ. Подавать его можно будет либо через веб-портал электронных услуг ПФУ, или в бумажной форме, но только если число наемных работников не превышает 5 человек.
"Конечно, это будет новая форма отчетности, которую определит ПФУ, возможно, похожая на персонификацию, которая существовала ранее. При этом по НДФЛ и военному сбору нужно будет по-прежнему отчитываться в ГНС", – предупреждает Наталья Бута, главный бухгалтер юридической компании GLS.
Проверки, штрафы и суды с Пенсионным фондом
Еще одна неприятная новость заключается в том, что ПФУ будет контролировать плательщиков ЕСВ и наказывать их за нарушения.
Пенсионный фонд сможет проводить раз в год плановые проверки юрлиц и ФЛП, а также внеплановые контрольно-ревизионные мероприятия (в данном случае четкой периодичности нет) относительно начисления и уплаты единого взноса, достоверности поданных сведений.
Изменится и порядок взыскания задолженности по ЕСВ. ПФУ будет на своем сайте публиковать информацию о плательщиках ЕСВ, которые имеют недоимку, и направлять требования об уплате недоимки через веб-портал электронных услуг или в бумажной форме.
Это требование приравнивается к исполнительному документу. Поэтому плательщик единого взноса будет обязан в течение 10 дней со дня поступления требования уплатить недоимку и штрафы вместе с начисленной пеней. В случае несогласия с расчетом суммы долга плательщик единого взноса имеет право на обжалование.
Если же плательщик ЕСВ не покроет задолженность, а также не согласует требование с ПФУ путем обжалования в административном или судебном порядке, Пенсионный фонд обратится в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания. Более того, ПФУ может даже подать иск в суд на должника.
Что касается штрафов, то их размер зависит от характера нарушения. За ненадлежащее ведение бухгалтерской документации, связанной с учетом ЕСВ, штраф составляет 10,7-20,1 тыс. грн, штраф за неуплату/несвоевременную уплату единого взноса – 20% суммы, а за доначисление ЕСВ – в размере 10% доначислений, но не более 50% суммы недоимки.
"ПФУ (в случае получения таких полномочий – ред.) будет явно заинтересован в наполнении бюджета. Потенциально, новые требования к периодичности подачи отчетности и частоте уплаты соцвзноса будут приводить к большему количеству нарушений. Это очень усложнит жизнь бизнесу, особенно мелким предпринимателям", – резюмирует Татьяна Чекотун.