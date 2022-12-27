Кабмін приєднав Фонд соцстрахування до Пенсійного фонду

Кабінет міністрів передбачив припинення з 1 січня 2023 Фонду соціального страхування та управлінь виконавчої дирекції цього фонду шляхом приєднання їх до Пенсійного фонду України.

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Про це повідомив у Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Відповідно, Кабмін також утворив комісію з припинення Фонду соцстрахування та комісії з припинення управлінь його виконавчої дирекції та призначив їх голів.

Установлено, що строк заявлення кредиторами вимог до фонду та управлінь становитиме три місяці з дня оприлюднення повідомлення про припинення фонду, тобто спливе наприкінці березня.

"Продовжуємо соціальну реформу. Сьогодні урядовим рішенням на виконання закону припиняємо діяльність Фонду соцстрахування, приєднуємо його до ПФ. Робимо механізм соціальної підтримки більш дієвим та ефективним, адаптованим до реалій сьогодення. Планомірно скорочуємо зайві витрати держави", - прокоментував рішення на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначимо, що Фонд соцстрахування є державним цільовим фондом, що здійснює керівництво та управління загальнообов'язковим державним соцстрахуванням від нещасного випадку, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням, акумулює страхові внески, контролює використання коштів та забезпечує фінансування зазначених страхових виплат.

Він був утворений у 2014 році шляхом злиття Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності.