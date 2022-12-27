Кабмин присоединил Фонд соцстрахования к Пенсионному фонду

Кабинет министров предусмотрел прекращение с 1 января 2023 года Фонда социального страхования и управлений исполнительной дирекции этого фонда путем присоединения их к Пенсионному фонду Украины.

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Об этом сообщил в Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Соответственно, Кабмин также создал комиссию по прекращению Фонда соцстрахования и комиссии по прекращению управлений его исполнительной дирекции и назначил их председателей.

Установлено, что срок заявления кредиторами требований к фонду и управлениям составит три месяца со дня обнародования сообщения о прекращении фонда, то есть истечет в конце марта.

"Продолжаем социальную реформу. Сегодня правительственным решением во исполнение закона прекращаем деятельность Фонда соцстрахования, присоединяем его к ПФ. Делаем механизм социальной поддержки более действенным и эффективным, адаптированным к реалиям сегодняшнего дня. Планомерно сокращаем лишние расходы государства", - прокомментировал решение на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Отметим, что Фонд соцстрахования является государственным целевым фондом, осуществляющим руководство и управление общеобязательным государственным соцстрахованием от несчастного случая, в связи с временной потерей трудоспособности и медицинским страхованием, аккумулирующим страховые взносы, контролирующим использование средств и обеспечивающим финансирование указанных страховых выплат.

Он был образован в 2014 году путем слияния Фонда соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и Фонда соцстрахования по временной потере трудоспособности.