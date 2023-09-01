Пенсіонери можуть отримати додаткову допомогу від ООН: кому та як будуть нараховувати гроші

Державний ПриватБанк розпочав виплати додаткової грошової допомоги пенсіонерам від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

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Про це 1 вересня повідомила пресслужба банку.

Хто з пенсіонерів отримає додаткові гроші від ООН

Допомогу зможуть отримати пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Водночас їхня щомісячна пенсійна виплата не повинна перевищувати 3 000 грн. Виплати від ООН будуть проводити в рамках постанови Уряду №781 про Додаткову грошову допомогу від ВПП ООН з метою соціальної підтримки окремих категорій населення.

Допомога пенсіонерам — скільки можна отримати від ООН

За новою програмою виплат, яку розпочав ПриватБанк, пенсіонери отримають гроші за такою схемою: різниця між 3000 грн та пенсійною виплатою, але не може бути менше ніж 100 грн.

ПриватБанк здійснює виплати на картки банку, отримувач не сплачує комісію. Переказ буде здійснюватися ПриватБанком за рахунок коштів ВПП ООН із зазначенням призначення платежу "додаткова грошова допомога".

Пенсіонери, які мають право на додаткову грошову допомогу, отримуватимуть виплати щонайменше чотири місяці поспіль безпосередньо на банківську картку чи рахунок, на який зазвичай отримують пенсію.

Нагадаємо, у 2023 році вперше проіндексували найнижчі пенсії. Виплати збільшили для 10,5 млн пенсіонерів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com