Пенсионеры могут получить дополнительную помощь от ООН: кому и как будут начислять деньги

Государственный ПриватБанк приступил к выплате дополнительной денежной помощи пенсионерам от Всемирной продовольственной программы ООН.

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Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба банка.

Кто из пенсионеров получит дополнительные деньги от ООН

Помощь смогут получить пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий. В то же время, их ежемесячная пенсионная выплата не должна превышать 3 000 грн. Выплаты от ООН будут производиться в рамках постановления правительства №781 о Дополнительной денежной помощи от ВПП ООН с целью социальной поддержки отдельных категорий населения.

Помощь пенсионерам - сколько можно получить от ООН

По новой программе выплат, которую начал ПриватБанк, пенсионеры получат деньги по такой схеме: разница между 3000 грн и пенсионной выплатой, но не может быть меньше 100 грн.

ПриватБанк производит выплаты на карточки банка, получатель не платит комиссию. Перевод будет осуществляться ПриватБанком за счет средств ВПП ООН с указанием назначения платежа "дополнительная денежная помощь".

Пенсионеры, имеющие право на дополнительную денежную помощь, будут получать выплаты не менее четырех месяцев подряд непосредственно на банковскую карту или счет, на который обычно получают пенсию.

Напомним, в 2023 году впервые проиндексировали самые низкие пенсии. Выплаты увеличили для 10,5 млн пенсионеров.

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