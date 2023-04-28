Сколько денег государство задолжало пенсионерам по решениям судов

По требованию исполнения решений судов государство должно выплатить получателям пенсий 43,1 миллиарда гривен. Такая общая сумма накопилась по результату рассмотрения 330 дел, по которым выиграли истцы.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин в письме к Кабинету министров, в котором он предупреждает о ключевых рисках бюджета на 2023-й год, передает ЭП.

В первом квартале 2023 года получатели пенсий преимущественно выигрывали суды против государства по делам, касающимся размера пенсий. Суд обязывал государство выплачивать увеличенный размер пенсий. В то же время, есть случаи, когда решение предусматривало перерасчет за предыдущие периоды.

Заметим, что задолженность государства перед пенсионерами по решениям судов в размере 43,1 млрд грн – это сумма по состоянию в начале марта. Вероятно, к маю она могла вырасти.

По последним подсчетам, по судебным решениям только по военным пенсиям задолженность государства составляет около 22 млрд грн.

Напомним, за первый квартал 2023 года средняя пенсия в Украине составила 5238 грн. 30% пенсионеров получают менее 3000 грн. Самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области – 3997 грн, а самая большая в Киеве – 7129 грн.

Также в 2023 году впервые проиндексировали самые низкие пенсии. Выплаты увеличили для 10,5 млн пенсионеров.