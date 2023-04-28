Скільки грошей держава заборгувала пенсіонерам за рішеннями судів

На вимогу виконання рішень судів держава мусить виплатити отримувачам пенсій 43,1 мільярда гривень. Така загальна сума назбиралася за результатом розгляду 330 справ, в яких виграли позивачі.

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін в листі до Кабінету міністрів, в якому він попереджає про ключові ризики бюджету на 2023-й рік, передає ЕП.

В першому кварталі 2023 року отримувачі пенсій переважно вигравали суди проти держави у справах, що стосувалися розміру пенсій. Суд зобов'язував державу виплачувати збільшений розмір пенсій. Водночас є випадки, коли рішення передбачало перерахунок за попередні періоди.

Зауважимо, що заборгованість держави перед пенсіонерами за рішеннями судів у розмірі 43,1 млрд грн — це сума станом на початку березня. Ймовірно, до травня вона могла зрости.

За останніми підрахунками, за судовими рішеннями лише стосовно військових пенсій заборгованість держави складає близько 22 млрд грн.

Нагадаємо, за перший квартал 2023 року середня пенсія в Україні склала 5 238 грн. 30% пенсіонерів отримують менш ніж 3000 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3997 грн, а найбільша у Києві — 7129 грн.

Також у 2023 році вперше проіндексували найнижчі пенсії. Виплати збільшили для 10,5 млн пенсіонерів.