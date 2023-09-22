В Украине в 2024 году планируют ввести балльную систему начисления пенсий: что она предусматривает

Правительство планирует в 2024 году ввести новую систему начисления пенсий, которая выравнивает диспропорции между ними. Об этом сообщил на заседании Кабмина 22 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Основная цель — обеспечить, чтобы у каждого украинского пенсионера была солидарная пенсия не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей, которую планируем запустить в 2025 году, – это будет не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни", – заявил он.

По словам Шмыгаля, в следующем году Пенсионному фонду на выплату пенсий, субсидий и социальное страхование будет выделено 896 миллиардов гривен, что почти на 125 миллиардов больше, чем было в 2023 году.

"С 1 марта 2024 года уже второй раз во время войны мы проведем индексацию пенсий. В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной", - отметил он.

Премьер анонсировал, что в начислении пенсий будет введена бальная система, которая призвана выровнять диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто сделал это недавно. Соответственно, выплаты выходившим на пенсию пенсионерам ранее "подтянутся до современного уровня".

"Как это будет работать? Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет перечитан в баллы в соответствии с соотношением между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент", - сообщил глава правительства.

Как пояснил премьер, если человек платил взносы из зарплаты, которая была средней по стране, он получит 10 баллов. Если он имел зарплату выше средней по стране – получит, например, 12 или больше баллов, если меньше средней – получит, например, 8 баллов.

"Потом эти баллы каждый год будут также перечисляться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой. Так сделаем солидарную пенсионную систему защищенной от инфляции и девальвации", - отметил Шмыгаль.

Напомним также, что в апреле Кабмин предусмотрел возможность выплаты пенсий временно проживающим за рубежом украинцам международными переводами через "Укрпочту". Первой такой страной стала Польша.