ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Кабмін дозволив українським пенсіонерам за кордоном отримувати пенсії грошовими переказами

Українські пенсіонери тепер зможуть отримувати виплати від держави переказом. Фото: ua.depositphotos.com
Українські пенсіонери тепер зможуть отримувати виплати від держави в інших країнах. Фото: ua.depositphotos.com

Кабінет міністрів передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, міжнародними переказами через "Укрпошту". Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 18 квітня.

Документ було розроблено Міністерством соціальної політики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі.

Зазначається, що рішення стосується відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном, але лише за наявності "Укрпошти" технічної можливості здійснювати переказ коштів у країну перебування пенсіонера.

Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

Нагадаємо також, що у вівторок уряд також врегулював питання призначення допомоги при народженні дитини батькам, які через війну виїхали за кордон.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов