Кабмін дозволив українським пенсіонерам за кордоном отримувати пенсії грошовими переказами

Кабінет міністрів передбачив можливість виплати пенсій українцям, які тимчасово проживають за кордоном, міжнародними переказами через "Укрпошту". Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, відповідну постанову уряд прийняв на засіданні 18 квітня.

Документ було розроблено Міністерством соціальної політики за результатами нарад з обговорення проблемних питань українських громадян, які знайшли тимчасовий прихисток у Польщі.

Зазначається, що рішення стосується відновлення виплат для українських громадян за кордоном, які в Україні отримували пенсію у готівковій формі.

Відтепер виплати можна буде отримувати у відділенні пошти за кордоном, але лише за наявності "Укрпошти" технічної можливості здійснювати переказ коштів у країну перебування пенсіонера.

Вказана категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом надсилання заяви поштою в порядку, визначеному Пенсійним фондом України.

Нагадаємо також, що у вівторок уряд також врегулював питання призначення допомоги при народженні дитини батькам, які через війну виїхали за кордон.

Джерело фото: ua.depositphotos.com