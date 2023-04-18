Кабмин разрешил украинским пенсионерам за границей получать пенсии денежными переводами

Кабинет министров предусмотрел возможность выплаты пенсий украинцам, временно проживающим за границей, международными переводами через "Укрпочту". Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 18 апреля.

Документ был разработан Министерством социальной политики по результатам совещаний по обсуждению проблемных вопросов украинских граждан, нашедших временное убежище в Польше.

Отмечается, что решение касается возобновления выплат для украинских граждан за рубежом, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

Теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей, но только при наличии у "Укрпочты" технической возможности осуществлять перевод средств в страну пребывания пенсионера.

Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

Напомним также, что во вторник правительство также урегулировало вопрос назначения помощи при рождении ребенка родителям, которые из-за войны выехали за границу.

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