Кабмин урегулировал назначение украинцам помощи при рождении ребенка за границей

Кабинет министров урегулировал вопрос назначения помощи при рождении ребенка родителям, которые из-за войны выехали за границу. Как сообщает Министерство реинтеграции оккупированных территорий, соответствующее постановление, разработанное Министерством социальной политики, правительство приняло на заседании 18 апреля.

Документом, в частности, урегулирован вопрос дистанционного представления документов на назначение пособия при рождении ребенка в течение временного пребывания родителей за границей.

До принятия этого постановления женщины, родившие ребенка за границей, могли получить помощь только по возвращении в Украину, поскольку для этого требовалось физическое присутствие: нужно было лично обратиться в орган социальной защиты населения.

Поддержанная же правительством новация предусматривает возможность посылать одним из временно находящихся за рубежом родителей заявление на назначение помощи в орган соцзащиты в Украине по своему зарегистрированному месту жительства.

Вместе с заявлением отец или мать должны выслать выданные компетентными органами страны пребывания и легализованные в установленном порядке документы, удостоверяющие рождение ребенка. Таким образом, мать сможет получать украинскую помощь на ребенка в стране, где она получила временное убежище.

Напомним также, что 28 февраля Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий признание рождений и смертей на оккупированных Россией территориях по российским документам. Пока он парламентом еще не рассматривался.

Отметим также, что в январе Кабмин разрешил пересылку в международных регистрированных почтовых отправлениях внутренних и загранпаспортов гражданина Украины, а в феврале разрешил принимать у украинцев документы из РФ и Беларуси без апостиля.

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