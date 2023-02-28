Кабмин предлагает признавать рождение и смерть на оккупированных территориях по российским документам

Кабинет министров предлагает Верховной Раде урегулировать регистрацию актов гражданского состояния, состоявшихся на временно оккупированной Россией территории Украины, а также за пределами Украины.

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Об этом говорится в законопроекте №9069, внесенном в парламент 28 февраля. Текст документа на сайте Рады пока отсутствует, однако о его сути сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

В частности, им предлагается устанавливать состоявшиеся на оккупированной территории факты заключения и расторжения брака по упрощенной судебной процедуре в порядке отдельного производства.

Также предусмотрено урегулирование возможности признания и подтверждения государством актов гражданского состояния, имевших место на оккупированной Россией территории, в административном порядке.

Так, для госрегистрации рождения ребенка или смерти органам регистрации актов гражданского состояния можно будет подавать медицинский документ, подтверждающий факт рождения на оккупированной территории или документ, подтверждающий соответствующую регистрацию на такой территории, выданный оккупационной администрацией РФ.

В свою очередь, основанием и для регистрации брака или его расторжения также может быть документ, подтверждающий такую регистрацию на оккупированной территории, выданный российской оккупационной администрацией.

Законопроект предусматривает и возможность регистрации актов гражданского состояния, состоявшихся на территории иностранных государств в отношении граждан Украины, по обращению таких граждан или других лиц, определенных законодательством, или на основании сообщений компетентных органов иностранных государств, с которыми Украина заключила соответствующие соглашения.

При этом предлагается предоставить право ведения госреестра актов гражданского состояния граждан дипломатическим учреждениям Украины за рубежом, а также ввести принцип экстерриториальности подачи документов, в том числе в электронном виде, сократить сроки рассмотрения отдельных заявлений и создать законодательные предпосылки для получения комплекса услуг, связанных с рождением ребенка. Впрочем, конкретики относительно последних пунктов Мельничук не привел.

Напомним также, что в январе Кабмин разрешил пересылку в международных регистрируемых почтовых отправлениях внутренних паспортов и загранпаспортов гражданин Украины, а в феврале разрешил принимать у украинцев документы из РФ и Беларуси без апостиля.