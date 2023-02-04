Кабмін дозволив приймати в українців документи з РФ та Білорусі без апостилю

Кабінет міністрів встановив, що протягом дії воєнного стану та ще протягом шести місяців після нього документи, які приймалися без апостиля до 24 лютого 2022 року, продовжать прийматися без апостиля. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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"Документи, виготовлені або засвідчені на території іноземних держав, приймаються на території України без спеціального посвідчення, якщо така практика існувала станом на 24 лютого 2022 року відповідно до міжнародних договорів України", - вказують у відомстві.

Зазначається, що відповідну постанову уряд схвалив 4 лютого за результатами роботи Координаційного штабу з питань повернення в Україну громадян з тимчасово окупованих територій та третіх країн, який очолює керівниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Як пояснили у міністерстві, цей крок був необхідним, оскільки в грудні 2022 року у відносинах з Росією та Білоруссю припинила дію міжнародна Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах.

В результаті громадянам України, які мають документи, видані на території цих двох держав, тепер необхідно було б проставляти на них апостиль. Через це вони, підкреслюють у відомстві, вони змушені були б їхати для цього на територію держави-агресора, що є неприпустимим.

Нагадаємо також, що 17 січня Камін дозволив пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях звичайних та закордонних паспортів громадян України, а також посвідчень на повернення в Україну.

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