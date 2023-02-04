Кабмин разрешил принимать у украинцев документы из РФ и Беларуси без апостиля

Кабинет министров установил, что в течение действия военного положения и еще в течение шести месяцев после него документы, которые принимались без апостиля до 24 февраля 2022 года, продолжат приниматься без апостиля. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Документы, изготовленные или заверенные на территории иностранных государств, принимаются на территории Украины без специального удостоверения, если такая практика существовала по состоянию на 24 февраля 2022 в соответствии с международными договорами Украины", - указывают в ведомстве.

Отмечается, что соответствующее постановление правительство одобрило 4 февраля по результатам работы Координационного штаба по возвращению в Украину граждан с временно оккупированных территорий и третьих стран, который возглавляет руководительница Минреинтеграции Ирина Верещук.

Как пояснили в министерстве, этот шаг был необходим, поскольку в декабре 2022 года в отношениях с Россией и Беларусью прекратила действие международная Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

В результате гражданам Украины, имеющим документы, выданные на территории этих двух государств, теперь необходимо проставлять на них апостиль. Поэтому они, подчеркивают в ведомстве, вынуждены были бы ехать для этого на территорию государства-агрессора, что является недопустимым.

Напомним также, что 17 января Камин разрешил пересылку в международных регистрируемых почтовых отправлениях обычных и заграничных паспортов граждан Украины, а также удостоверений на возвращение в Украину.

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