Кабмін дозволив міжнародну пересилку поштою паспортів українців

Кабінет міністрів дозволив пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряд в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідні зміни до правил надання послуг поштового зв'язку Кабмін вніс на засіданні 17 січня.

Крім того, на період дії воєнного стану або на період до останнього місяця карантину через Covid-19, що формально продовжує діяти в Україні, дозволено пересилати й звичайні паспорти громадян України, а також посвідчення на повернення в Україну.

Нагадаємо також, що ще у жовтні 2022 року Кабмін дозволив усім українцям, які виїхали з окупованої території і хочуть повернутися на контрольовану Україною через треті країни, в'їжджати, маючи лише свідоцтво про народження.

Після цього уряд також створив координаційний штаб, який має займатися забезпеченням такого виїзду громадян, зокрема сприяти тим з них, хто знаходиться на території третіх країн, в отриманні та відновленні документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (зокрема, посвідчення на повернення в Україну).

Тоді ж вартість оформлення внутрішнього паспорту було підвищено з 1 листопада з 252 до 496 гривень, а закордонного - з 704 до 992 гривень. Значно підвищилася й вартість оформлення інших посвідчень особи.

Зазначимо також, що люди, які виїхали в Молдову чи до ЄС через Молдову без закордонного паспорта, до 1 лютого можуть повернутися з неї чи через неї до України так само без нього.