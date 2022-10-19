В Україні подорожчає оформлення внутрішнього та закордонного паспортів

Кабінет Міністрів України підвищив вартість адміністративних послуг у сфері міграції з 1 листопада.

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Про це йдеться у постанові Кабміна №1180 від 14 жовтня.

Тепер вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 до 496 грн.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 3 чи 7 днів подорожчає з 704 до 992 грн.

Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон зросте з 226 до 452 грн.

Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця, вперше подорожчає зі 168 до 336 грн.

Оформлення та обмін посвідки на постійне проживання подорожчає з 352 до 496 грн.

Оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання подорожчає з 226 до 452 грн.

Оформлення та обмін картки мігранта подорожчає зі 199 до 399 грн.

Оформлення та обмін посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, подорожчає зі 168 до 336 грн.

Оформлення та обмін проїзного документа особи, якій надано додатковий захист, подорожчає з 225 до 452 грн.

Усі ці підвищення вартості почнуть діяти з 1 листопада 2022 року.

Як зазначається в постанові, через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, протягом 20 робочих днів зросте зі 126 до 248 грн, а оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів подорожчає із 352 до 496 грн.

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