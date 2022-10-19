В Украине подорожает оформление внутреннего и заграничного паспортов

Кабинет Министров Украины повысил стоимость административных услуг в сфере миграции с 1 ноября.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №1180 от 14 октября.

Теперь стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет с 252 до 496 грн.

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 3 или 7 дней подорожает с 704 до 992 грн.

Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца и удостоверение личности без гражданства для выезда за границу вырастет с 226 до 452 грн.

Оформление и обмен удостоверения беженца кроме оформления удостоверения беженца впервые подорожает со 168 до 336 грн.

Оформление и обмен вида на постоянное проживание подорожает с 352 до 496 грн.

Оформление и обмен вида на временное проживание подорожает с 226 до 452 грн.

Оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 до 399 грн.

Оформление и обмен удостоверения лица, нуждающегося в дополнительной защите, подорожает со 168 до 336 грн.

Оформление и обмен проездного документа лица, которому предоставлена дополнительная защита, подорожает с 225 до 452 грн.

Все эти повышения стоимости начнут действовать с 1 ноября 2022 года.

Как отмечается в постановлении, через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины (в форме карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые, в течение 20 рабочих дней вырастет со 126 до 248 грн, а оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней подорожает с 352 до 496 грн.

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