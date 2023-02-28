Уряд пропонує визнавати народження та смерть на окупованих територіях за російськими документами

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді врегулювати реєстрацію актів цивільного стану, що відбулися на тимчасово окупованій Росією території України, а також за межами України.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це йдеться у законопроекті №9069, внесеному в парламент 28 лютого. Текст документу на сайті Ради поки відсутній, однак про його суть повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Зокрема, ним пропонується встановлювати факти укладення та розірвання шлюбу, які відбулися на окупованій території, за спрощеною судовою процедурою у порядку окремого провадження.

Також передбачено врегулювання можливості визнання та підтвердження державою актів цивільного стану, що мали місце на окупованій Росією території, в адміністративному порядку.

Так, для держреєстрації народження дитини або смерті органам реєстрації актів цивільного стану можна буде подавати медичний документ, що підтверджує факт народження на окупованій території, або документ, що підтверджує відповідну реєстрацію на такій території, виданий окупаційною адміністрацією РФ.

В свою чергу, підставою і для реєстрації шлюбу чи його розірвання також зможе бути документ, що підтверджує таку реєстрацію на окупованій території, виданий російською окупаційною адміністрацією.

Законопроект передбачає і можливість реєстрації актів цивільного стану, що відбулися на території іноземних держав щодо громадян України, за зверненням таких громадян чи інших осіб, визначених законодавством, або на підставі повідомлень компетентних органів іноземних держав, з якими Україна уклала відповідні домовленності.

При цьому пропонується надати право ведення держреєстру актів цивільного стану громадян дипломатичним установам України за кордоном, а також запровадити принцип екстериторіальності щодо подачі документів, у тому числі в електронному вигляді, скоротити строки розгляду окремих заяв та створити законодавчі передумови для отримання комплексу послуг, пов’язаних з народженням дитини. Втім, конкретики щодо останніх пунктів Мельничук не навів.

Нагадаємо також, що в січні Кабмін дозволив пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях внутрішніх та закордонних паспортів громадянина України, а в лютому дозволив приймати в українців документи з РФ та Білорусі без апостилю.