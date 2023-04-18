Кабмін врегулював призначення українцям допомоги при народженні дитини за кордоном

Кабінет міністрів врегулював питання призначення допомоги при народженні дитини батькам, які через війну виїхали за кордон. Як повідомляє Міністерство реінтеграції окупованих територій, відповідну постанову, розроблену Міністерством соціальної політики, уряд прийняв на засіданні 18 квітня.

Документом, зокрема, врегульовано питання дистанційного подання документів на призначення допомоги при народженні дитини під час тимчасового перебування батьків за кордоном.

До ухвалення цієї постанови жінки, які народили дитину за кордоном, могли отримати допомогу лише після повернення в Україну, адже для цього вимагалася фізична присутність: потрібно було особисто звернутися до органу соціального захисту населення.

Підтримана ж урядом новація передбачає можливість надсилати одним із батьків, який тимчасово перебуває за кордоном, заяву на призначення допомоги до органу соцзахисту в Україні за своїм зареєстрованим місцем проживання.

Разом із заявою батько чи мати мають надіслати видані компетентними органами країни перебування та легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини. Таким чином, мати зможе отримувати українську допомогу на дитину в країні, де вона отримала тимчасовий прихисток.

Нагадаємо також, що 28 лютого Кабмін вніс у Верховну Раду законопроект, який передбачає визнання народжень та смертей на окупованих Росією територіях за російськими документами. Наразі він парламентом ще не розглядався.

Зазначимо також, що в січні Кабмін дозволив пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях внутрішніх та закордонних паспортів громадянина України, а в лютому дозволив приймати в українців документи з РФ та Білорусі без апостилю.

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