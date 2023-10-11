Пенсія в Україні: хто отримує 98 тис грн, а хто мінімалку

Мінімальна пенсія від початку року становила 2093 грн і залишиться такою до кінця 2023-го. В Україні заморозили механізм підняття нижньої межі суми пенсійного забезпечення, який діяв до повномасштабної війни. Проте в країні проводять підвищення пенсій окремим групам отримувачів.

Мінімальна пенсія в Україні - суми виплат по регіонах

Сума в 2093 грн - це пенсія, яку отримують українці, які не мають достатньо стажу та не досягли 65 років. Саме такою є соціальна пенсія в Україні. Громадяни, які мають достатньо років трудового стажу отримують мінімум 2760 грн пенсії.

Щоб отримувати “повноцінну” мінімальну пенсію, потрібно досягнути відповідного віку (60, 63 або 65 років) та мати достатньо років трудового стажу:

у 60 років потрібно мати не менше 30 років стажу;

у 63 роки – від 20 до 30 років;

у 65 років - від 15 до 20 років.

Де в Україні найнижчі пенсії

У 2023 році, за останніми підрахунками ПФУ, середній розмір пенсійної виплати в Україні складає 5 311 грн, проте в різних областях показник відрізняється.

Найвища пенсійна медіана в Києві - 7 190 грн в середньому отримують київські пенсіонери. В регіоні показник дещо нижчий - 5 462. Серед областей найвищий показник в Донецькій області, де пенсіонер в середньому отримує 6 601 грн. Найнижчий середній розмір пенсії у Тернопільській області - 4 023 грн.

Найбільша пенсія в Україні - хто отримує

Так само як нижня межа в системі пенсійних виплат, існує і верхня. Згідно з чинним законодавством та прожитковим мінімумом, на загальних підставах максимальна пенсія в Україні складає 20 930 грн станом на 2023 рік. Розмір пенсії залежить від середньої зарплати, яку отримував громадянин до виходу на пенсію, а також різні державні нагороди. Проте існує таке поняття як довічне грошове утримання - це фактично пенсія суддів. Їхні виплати не обмежуються законом, тому зазвичай найвищі.

За даними ПФУ, у 2023 році Україна утримувала 3 706 суддів на пенсії. Пенсія суддів складає від 10 до 100 тис грн.

За останніми підрахунками ПФУ, в середньому на місяць судді отримують 98 825 грн пенсії (довічне утримання).

Підвищення пенсій 2024 - чого очікувати

Проєкт держбюджету на 2024 рік передбачає трансферт для Пенсійного фонду України на рівні поточного року у сумі 271 859,4 млн грн. Проте документ ще має ухвалити Рада, а нардепи вже попередили, що готують низку правок. Після цього буде зрозуміло, чи варто очікувати підвищення пенсії у 2024 році.

Індексація пенсії в Україні

Міністерство соціальної політики обіцяє, що незважаючи на війну, в 2024 році в Україні проіндексують пенсію за звичайною схемою. Будуть враховувати збільшений рівень середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Ці дані будуть відомі на початку 2024 року, індексацію мають провести у березні.

Для порівняння, пенсія 2023 була проіндексована на 19,7%. Виплати збільшили у березні, як і передбачає законодавство. Тоді мінімальна межа збільшення пенсійних виплат склала 100 грн, максимальна — 1500 грн.

Пенсії 2023 - чи будуть підвищення

В Україні пенсію за віком отримують 7,7 млн громадян / Фото: Flickr

До кінця 2023 року додаткового підвищення пенсій не заплановано. Однак отримувачі, які протягом року досягнуть 70, 75 чи 80 років, отримають вікову надбавку. Громадяни, яким виповнилося 70−75 років, мають отримати надбавку у розмірі 300 грн. Ті, хто досяг 75−80 років, отримують доплату у розмірі 456 грн. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, мають отримати 570 грн доплати до пенсії.