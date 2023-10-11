Пенсия в Украине: кто получает 98 тыс грн, а кто минималку

Минимальная пенсия с начала года составляла 2093 грн и останется такой до конца 2023-го. В Украине заморозили механизм поднятия нижнего предела суммы пенсионного обеспечения, действовавшего до полномасштабной войны. Однако в стране производится повышение пенсий отдельным группам получателей.

Минимальная пенсия в Украине - суммы выплат по регионам

Сумма в 2093 грн – это пенсия, которую получают украинцы, не имеющие достаточно стажа и не достигшие 65 лет. Именно такова социальная пенсия в Украине. Граждане, имеющие достаточно лет трудового стажа, получают минимум 2760 грн пенсии.

Чтобы получать "полноценную" минимальную пенсию, нужно достичь соответствующего возраста (60, 63 или 65 лет) и иметь достаточно лет трудового стажа:

в 60 лет нужно иметь не менее 30 лет стажа;

в 63 года – от 20 до 30 лет;

в 65 лет – от 15 до 20 лет.

Где в Украине самые низкие пенсии

В 2023 году, по последним подсчетам ПФУ, средний размер пенсионной выплаты в Украине составляет 5311 грн, однако в разных областях показатель отличается.

Самая высокая пенсионная медиана в Киеве – 7 190 грн в среднем получают киевские пенсионеры . В регионе показатель несколько ниже – 5 462. Среди областей самый высокий показатель в Донецкой области, где пенсионер в среднем получает 6 601 грн. Самый низкий средний размер пенсии в Тернопольской области – 4 023 грн.

Данные: ПФУ

Самая большая пенсия в Украине – кто получает

Так же как нижний предел в системе пенсионных выплат существует и верхний. Согласно действующему законодательству и прожиточному минимуму, на общих основаниях максимальная пенсия в Украине составляет 20 930 грн по состоянию на 2023 год. Размер пенсии зависит от средней зарплаты, получаемой гражданином до выхода на пенсию, а также различных государственных наград. Однако существует такое понятие как пожизненное денежное содержание – это фактически пенсия судей. Их выплаты не ограничиваются законом, поэтому обычно самые высокие.

По данным ПФУ , в 2023 году Украина удерживала 3706 судей на пенсии. Пенсия судей составляет от 10 до 100 тыс грн.

По последним подсчетам ПФУ, в среднем в месяц судьи получают 98825 грн пенсии (пожизненное содержание).

Данные: ПФУ

Повышение пенсий 2024 - чего ожидать

Проект госбюджета на 2024 год предусматривает трансферт для Пенсионного фонда Украины на уровне текущего года на сумму 271 859,4 млн грн. Однако документ еще предстоит принять Радой, а нардепы уже предупредили, что готовят ряд правок. После этого будет ясно, стоит ли ожидать повышения пенсии в 2024 году.

Индексация пенсии в Украине

Министерство социальной политики обещает, что, несмотря на войну, в 2024 году в Украине проиндексируют пенсию по обычной схеме. Будут учитывать увеличенный уровень средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и были учтены для исчисления пенсии. Эти данные будут известны в начале 2024 года, индексацию должны провести в марте.

Для сравнения, пенсия 2023 года была проиндексирована на 19,7%. Выплаты увеличили в марте, как это предусматривает законодательство. Тогда минимальный предел увеличения пенсионных выплат составил 100 грн, максимальный – 1500 грн.

Пенсии 2023 - будут ли повышения

В Украине пенсию по возрасту получают 7,7 млн граждан / Фото: Flickr

До конца 2023 года дополнительное повышение пенсий не запланировано. Однако получатели, которые в течение года достигнут 70, 75 или 80 лет, получат возрастную прибавку. Граждане, которым исполнилось 70-75 лет, должны получить прибавку в размере 300 грн. Те, кто достиг 75-80 лет, получают доплату в размере 456 грн. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и старше, должны получить 570 грн доплаты к пенсии.