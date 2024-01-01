Пенсии в 2024 году: что изменится в выплатах пенсионерам

Согласно изменениям в госбюджете в 2024 году украинцев ждут три повышения пенсий. В частности, предполагается повышение минимальной и максимальной пенсии.

Так, в связи с повышением прожиточного минимума с 1 января 2024 года вырастет минимальная и максимальная пенсия в Украине :

минимальная – до уровня 2 361 грн;

максимальная – до уровня 23 610 грн;

средняя пенсия в Украине в 2024 году составит до 6 000 грн (на конец 2023 года она составляла 5 311 грн).

Минимальная пенсия для лиц 65-летнего возраста с полным стажем составит 2 840 грн.

В марте будет проведена индексация пенсий по балльной системе, чтобы уравнять выплаты специалистов, вышедших на отдых в разное время. Однако пока неизвестно, насколько вырастут пенсионные выплаты украинцам.

В июле еще раз увеличится минимальная пенсия для 65 лет. Так, летом ее сумма составит 3200 грн.

Прибавки к пенсии в 2024 году

В 2024 году запланированы следующие надбавки к пенсии по возрасту:

лица от 70 до 74 лет включительно – 300 грн;

от 75 до 79 лет включительно – 456 грн.;

от 80 лет – 570 грн.

Следует отметить, что надбавки не предусмотрены для пенсионеров, получающих выплаты размером более 10 340,35 грн.

Индексация пенсии в 2024 году

Таким образом, индексация пенсии в 2024 году будет происходить в три этапа - в январе, марте и июле.

в январе повысят выплаты тем, кто получает минимальную и максимальную пенсию;

в январе и июле перечислят пенсию тем, кто получает минимальную пенсию в 65 лет с полным страховым стажем (мужчины старше 35 лет стажа и женщины со стажем 30 лет);

в марте пенсии повысят всем, чьи выплаты подпадают под план индексации. С 1 марта планируется произвести новую индексацию.

Прожиточный минимум

Напомним, что с 1 января повышен размер прожиточного минимума для украинцев до 2920 грн/мес.

В то же время прожиточный минимум по возрасту составляет: