Где в Украине самые большие и самые маленькие пенсии?

В третьем квартале 2023 средняя пенсия в Украине составляла 5350,33 гривен. Сейчас такой уровень пенсии или выше получают чуть больше трети всех пенсионеров - 3,57 миллиона человек. В 8 областях средняя пенсия выше средней по стране, с самой высокой средней пенсией в Киеве и самой низкой в Тернопольской области .

Об этом сообщает "Опендатабот".

5350 грн составляет средняя пенсия в Украине

За третий квартал 2023 года средняя пенсия по стране выросла на 39 грн и составляет 5350,33 грн (или 146 долларов).

3,57 млн пенсионеров – это чуть больше трети от общего количества – получают выплаты на этом уровне или выше.

"Из них почти треть (1,13 млн. человек) получают пенсии более 10 тыс. грн. На эти категории пенсионеров приходится 59% общей суммы пенсионных выплат в стране", - отмечают в "Опендатабот".

29% или 3,08 млн. украинцев получают пенсии от 2 до 3 тыс. грн. Выплаты менее 2 тысяч грн получают менее 1% пенсионеров в стране — 63 862 человека.

Самая высокая пенсия в Киеве, а самая низкая в Тернопольской области

Как отмечают в "Опендатабот", сейчас в 8 регионах (Киев, Ровенщина, Донетчина, Луганщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожская и Киевская области) пенсия выше средней по стране. В еще одной области – Харьковской – выплаты держатся на уровне средних по стране.

"Наибольшая средняя пенсия в Киеве — 7 219 грн. Это на 35% больше средней пенсии по стране. А самая маленькая средняя пенсия снова в Тернопольской области — 4041 грн, на 14% меньше средней выплаты по Украине", - сообщают аналитики.

Они добавляют, что за 3 квартал текущего года еще на 7% выросла средняя пенсия в Ровенской области – до 6674 грн. Это на 25% больше среднего показателя по стране.

В Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше

"Количество пенсионеров продолжает уменьшаться. В течение третьего квартала 2023 года в Украине стало на 12 368 пенсионеров меньше. В общей сложности пенсионные выплаты от государства получают 10 539 968 человек", - констатируют в "Опендатабот".

Будут ли повышать пенсии

Минимальная пенсия в Украине с начала года составила 2093 грн. и останется такой до конца 2023-го. Механизм поднятия нижнего предела суммы пенсионного обеспечения, действовавший до полномасштабной войны, заморозили. Однако в стране производится повышение пенсий отдельным группам получателей.

Пенсионеры, которые в течение года достигнут 70, 75 или 80 лет, получат возрастную прибавку. Граждане, которым исполнилось 70-75 лет, должны получить прибавку в размере 300 грн. Те, кто достиг 75-80 лет, получают доплату в размере 456 грн. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и старше, должны получить 570 грн. доплаты к пенсии.

Также правительство планирует в 2024 году ввести новую систему начисления пенсий, которая выравнивает диспропорции между ними.

"Основная цель — обеспечить, чтобы у каждого украинского пенсионера была солидарная пенсия не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей, которую планируем запустить в 2025 году, – это будет не менее 50% от средней заработной платы в течение жизни ", – заявил премьер-министр Денис Шмигаль.