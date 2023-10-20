Де в Україні найбільші та найменші пенсії?

У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350,33 гривень. Зараз такий рівень пенсії або вищий отримують трохи більше третини всіх пенсіонерів — 3,57 мільйони осіб. В 8 областях середня пенсія вища за середню по країні, з найвищою середньою пенсією в Києві та найнижчою на Тернопільщині.

Про це повідомляє "Опендатабот".

5350 грн складає середня пенсія в Україні

За третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 грн та наразі складає 5350,33 грн (або 146 доларів).

3,57 млн пенсіонерів — це трохи більше третини від загальної кількості — отримують виплати на цьому рівні або вище.

"З них майже третина (1,13 млн осіб) отримують пенсії більше 10 тис. грн. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні", - зазначають в "Опендатабот".

29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за 2 тисячі грн отримують менше 1% пенсіонерів в країні — 63 862 людини.

Найвища пенсія у Києві, а найнижча на Тернопільщині

Як зауважують в "Опендатабот", наразі у 8 регіонах (Київ, Рівненщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька та Київська області) пенсія вища за середню по країні. У ще одній області — Харківській — виплати тримаються на рівні середніх по країні.

"Найбільша середня пенсія у Києві — 7 219 грн. Це на 35% більше за середню пенсію по країні. А найменша середня пенсія знову на Тернопільщині — 4041 грн, на 14% менше за середню виплату по Україні", - повідомляють аналітики.

Вони додають, що за 3 квартал поточного року ще на 7% зросла середня пенсія у Рівненській області — до 6674 грн. Це на 25% більше за середній показник по країні.

В Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше

"Кількість пенсіонерів продовжує зменшуватись. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб", - констатують в "Опендатабот".

Чи будуть підвищувати пенсії

Мінімальна пенсія в Україні від початку року становила 2093 грн і залишиться такою до кінця 2023-го. Механізм підняття нижньої межі суми пенсійного забезпечення, який діяв до повномасштабної війни, заморозили. Проте в країні проводять підвищення пенсій окремим групам отримувачів.

Пенсіонери, які протягом року досягнуть 70, 75 чи 80 років, отримають вікову надбавку. Громадяни, яким виповнилося 70−75 років, мають отримати надбавку у розмірі 300 грн. Ті, хто досяг 75−80 років, отримують доплату у розмірі 456 грн. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, мають отримати 570 грн доплати до пенсії.

Також Уряд планує в 2024 році запровадити нову систему нарахуванні пенсій, яка вирівняє диспропорції між ними.

"Основна мета — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою, яку плануємо запустити у 2025 році, – це буде не менше 50% від середньої заробітної плати протягом життя", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.