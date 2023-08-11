Кабмін погодив виплату пенсій українцям у Польщі поштовими переказами: як це відбуватиметься

Кабінет міністрів 11 серпня погодив реалізацію експериментального проекту щодо виплати міжнародним поштовим переказом через "Укрпошту" пенсій та грошової допомоги українцям, що тимчасово перебувають за кордоном у звʼязку з військовою агресією РФ.

Як зазначають у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, такая новація спростить отримання пенсії й інших видів грошової допомоги тим громадянам, які в Україні одержували їх поштою та не мали поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках.

Як отримати українську пенсію за кордоном

Для цього необхідно буде надіслати до "Укрпошти" відповідну заяву в електронній або паперовій формі. В першому випадку треба буде заповнити електронну форму на сайті держкомпанії, в другому - надіслати заповнену форму на її адресу (Київ, вулиця Хрещатик, 22) з поміткою на конверті "пенсія переказом".

Переказ буде доставлений у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява, за адресою тимчасового перебування особи за кордоном. Перерахунок буде здійснено у валюті країни перебування.

Скористатися послугою з виплати та доставки пенсій чи грошової допомоги за кордоном першочергово зможуть українці у Польщі. За необхідності експеримент буде запроваджено й в інших країнах. Такі послуги для громадян України за кордоном будуть безоплатними.

Крім того, задля реалізації експерименту 10 серпня були внесені зміни до постанови правління Національного банку України №18 від 24 лютого 2022 року, яка стосувалася умов роботи банківської системи в період воєнного стану. Вони дають змогу "Укрпошті" здійснювати зазначені перекази. Як зазначає регулятор, рішення вступило в силу з 12 серпня.

Як уточнив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, експеримент діятиме в період воєнного стану та шести місяців після його припинення чи скасування, але не більш як два роки з дня запровадження проекту.

Зазначимо також, що 4 серпня Кабмін запровадив спрощення для пенсіонерів, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Росією територіях України.

Ті з них, які отримували виплати через "Укрпошту" і мають при цьому кваліфікований електронний підпис "Дія.Підпис", зможуть тепер подати віддалено заяву до Пенсійного фонду, аби виплата пенсій їм здійснювалася на банківську карту.

Якщо ж через відсутність можливостей доставляти пенсію громадянам було припинено виплати, поновити їх можна буде також віддалено, подавши заяву через веб-портал ПФ із "Дія.Підпису" або шляхом відеоконференцзв’язку з органами ПФ.

В свою чергу, 8 серпня уряд продовжив до 31 грудня поточного року період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року.

Тоді ж Кабмін розширив і способи проходження ідентифікації, зокрема, передбачив можливість її проходження з використанням відеоконференцзвʼязку та в дипломатичному представництві або консульській установі за кордоном.

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