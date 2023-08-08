Кабмін відтермінував блокування виплат частині ВПО, що не пройшли ідентифікацію

Кабінет міністрів продовижив до 31 грудня поточного року період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Встановлено, що до кінця року органи Пенсійного фонду України та соціального захисту населення не можуть припиняти виплати з підстав, передбачених порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою №1596 від 30 серпня 1999 року, та постановою уряду №637 про соцвиплати ВПО від 5 листопада 2014 року.

В свою чергу, Державний ощадний банк України не має зупиняти видаткові операції за поточними рахунками одержувачам пенсійних та соціальних виплат, які взяті на облік як ВПО до введення воєнного стану в Україні та щодо яких до кінця 2023 року проводиться фізична ідентифікація.

Крім цього, Кабмін розширив способи проходження ідентифікації, зокрема, передбачив можливість її проходження з використанням відеоконференцзвʼязку (під час сеансу якого предʼявлятимуться документи, що посвідчують особу) та в дипломатичному представництві або консульській установі (для осіб, що перебувають за кордоном).

Також, як уточнюють в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, до фізичної ідентифікації прирівнюється авторизація в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія Підпис" ("Дія ID");

Ще одним варіантом фізичної ідентифікації отримувачів зазначених соцвиплат, які проживають за кордоном, є посвідчення того факту, що вони живі, з боку закордонної дипломатичної установи України.

Нагадаємо, що 6 липня Ощадбанк повідомив, що у зв’язку з закінченням карантину по Covid-19 в Україні буде відновлено проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної допомоги з числа ВПО. Згодом внутрішні переселенці почали отримувати від нього SMS-повідомлення про те, що у відділеннях банку до 1 вересня потрібно пройти ідентифікацію.

15 липня Мінреінтеграції повідомило про досягнення домовленості, що Ощадбанк припинить зазначену SMS-розсилку, для отримувачів пенсій термін для ідентифікації буде продовжено до кінця січня 2024 року, а для отримувачів виплат ВПО її взагалі не застосовуватимуть, оскільки термін виплат обмежено шістьма місяцями.

18 липня Ощадбанк повідомив, що на виконання доручення Кабміну тимчасово припинив проведення фізичної ідентифікації ВПО. Втім, про різні підходи до індентифікації ВПО, що отримали цей статус до повномасштабного вторгнення РФ та після, не йшлося.

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