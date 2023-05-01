Уряд профінансує перекваліфікацію 10 тисяч переселенців

Цьогоріч щонайменше 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримають можливість перекваліфікуватися та здобути нову професію за рахунок держави.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Перекваліфікація відбуватиметься за програмою отримання спеціальних ваучерів на перепідготовку, набуття іншої спеціалізації, підвищення кваліфікації тощо.

"Ми розуміємо, що держава має докладати зусиль у питанні працевлаштування ВПО. Треба використати можливість перекваліфікувати їх. Для цього у нас діє програма ваучерів. Мої зусилля як Віце-прем’єр-міністра зараз спрямовані на те, щоб розширити її. Щоб цьогоріч щонайменше 10 тисяч наших внутрішньо переміщених осіб отримали таку перекваліфікацію за рахунок держави", – повідомила Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Нагадаємо, 28 квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США, кошти будуть спрямовані, зокрема, на виплату пенсій та соціальної допомоги.