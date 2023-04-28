Україна отримала грант від США – на пенсії та соцдопомогу

28 квітня до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів від США, кошти будуть спрямовані, зокрема, на виплату пенсій та соціальної допомоги.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

“Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізації фінансової системи”, — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

Зазначимо, що зараз в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Міжнародною асоціацією розвитку проект "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти цільового фонду багатьох донорів).

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від США близько 16,7 млрд доларів у формі грантів.

Нагадаємо, за перший квартал 2023 року середня пенсія в Україні склала 5 238 грн. 30% пенсіонерів отримують менш ніж 3000 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області — 3997 грн, а найбільша у Києві — 7129 грн. Вперше з 2018 року за квартал зросла кількість пенсіонерів — на 9 249 осіб.