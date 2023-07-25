В Україні змінили формат надання допомоги ВПО на проживання

Відповідно до урядової постанови №709 "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", в Україні внесли зміни до підходу виплати грошей у якості допомоги переселенцям на проживання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Раніше гроші надавали за кожен повний місяць незалежно від дати звернення на кожну ВПО, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Тепер же виплати здійснюватимуться на сім’ю протягом шести місяців з можливістю продовжити ще на один шестимісячний термін для соціально вразливих сімей. Додатково запровадили критерії та умови призначення виплат відповідно до майнового стану і терміну перебування за кордоном.

Якщо з тих чи інших причин ВПО перестане отримувати допомогу, то орган соціального захисту населення повідомить отримувача виплат про це.

За додатковою інформацією можна звернутися до органів соціального захисту населення або на Гарячу лінію Національної соціальної сервісної служби України: (044) 289 - 87 - 89.

Раніше уряд вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Нововведення передбачають, що для частини переселенців автоматично продовжать виплату грошей, але для деяких груп — скасують.