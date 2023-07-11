Уряд скасував виплати для деяких груп переселенців

Уряд прийняв постанову "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб", яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО. Нововведення передбачають, що для частини переселенців автоматично продовжать виплату грошей, але для деяких груп — скасують.

Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

З 1 серпня виплати скасують для ВПО, які повернулися до покинутого місця проживання , а також для тих, хто перебуває за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин. Якщо такі є, то їх потрібно підкріпити відповідними документами (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину тощо).

Переселенці, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм , також втратять виплати.

ВПО також розділять за майновим станом і скасують виплати для тих, хто не потребує додаткової фінансової підтримки. За цим критерієм фінансову допомогу з 1 вересня втратять ВПО, які від моменту ухвалення змін :

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

придбали на суму більше 100 тис грн земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис грн;

мають у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Ці самі критерії діятимуть для ВПО, які звертатимуться за виплатами вперше. Якщо переселенець (або член його родини) протягом трьох місяців перед зверненням здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис грн одним платежем.

"Якщо за результатами перевірки отримувачів через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи, та продовжувати отримувати виплати", — уточнили в Мінсоцполітики.

Хто з ВПО продовжить отримувати допомогу від держави

Для всіх інших внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року. Крім того, переселенці зможуть отримати допомогу для дітей, які у них народилися після переміщення. Гроші нараховуватимуть щомісяця з 15 по 28 число.

Уряд також дозволив дистанційно відмовитись від статусу ВПО, без особистого звернення до органу соціального захисту населення.

Нагадаємо, що й раніше здійснювали превірки ВПО, але лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги.